SIAPA yang tidak kenal dengan nama Nissa Sabyan? Penyanyi gambus yang bergabung dalam grup musik Sabyan Gambus sebagai vokalis. Nissa juga dikenal publik karena sering mengcover lagu-algu dengan nuansa islami maupun salawat nabi.

Namun, di panggung Mikrofon Impian Nissa Sabyan akan menyanyikan lagu yang berbeda dibandingkan biasanya. Nissa akan menyanyikan lagu medley “Oleh-Oleh” dan “Gula-Gula” dan tentunya akan memeriahkan panggung Mikrofon Impian malam ini. Penonton yang melihatpun dijamin akan ikut berjoget dan bernyanyi bersama Nissa Sabyan.

Selain bintang tamu yang istimewa malam ini, kehadiran dewan juri pun menjadi sesuatu yang patut ditunggu dengan berbagai komentarnya yang lucu dan menghibur.

Malam ini, dewan juri masih sama seperti hari-hari sebelumnya yaitu terdiri dari Iis Dahlia, Charly Van Houten, Vega Darwanti dan mereka akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Okky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Program Mikrofon Impian ini merupakan salah satu solusi bagi mereka yang terkena dampak dari pendemi seperti saat ini. Para peserta yang ikut bisa mendapatkan hadiah uang tunai puluhan jutaan rupiah dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mewujudkan impian para peserta yang belum terlaksana.

Salah satu peserta hari ini adalah Yeni Oktaviyani. Peserta ini memiliki hati yang sangat mulia tujuan dirinya mengikuti Mikrofon Impian yaitu agar bisa membawa sang nenek berobat. Dirinya sejak kecil sudah tinggal bersama nenek karena orangtua yang sudah cerai.

Keadaan sang nenek sekarang sedang sakit di daerah Jampang, Jawa Barat dan tidak bisa dibawa ke dokter karena kendala keuangan.

Selain Yeni Oktaviyani, masih ada peserta yang akan tampil malam ini salah satunya yang berhasil menjadi juara pada malam kemarin yaitu Dimas Tabah asal Jakarta. Kemudian Nabila Elok Hisbiyyah akan hadir untuk menampilkan tampilan terbaiknya dan merebut hadiah jutaan rupiah.

Bagaimana ya kemeriahan tampilan Nissa Sabyan malam ini? Siapakah yang akan menjadi juara bertahan malam ini?

