JAKARTA - Maruli Tampubolon telah delapan tahun berkarier di industri musik Indonesia. Namun baru 2021 ini, Maruli akhirnya bisa merilis album perdana.

Di debut album perdana ini, Maruli menghadirkan 17 lagu yang masuk dalam album berjudul Kisahku. Semua lagu yang pernah dirilis sebelumnya hadir dengan nuansa baru.

"Saya coba memberikan warna yang cukup variatif di industri musik. Genre cukup berbeda antara satu lagu dengan yang lainnya tapi di dalam perbedaaan tersebut yang kita temukan adalah musik anak bangsa mewarnai Industri Musik Indonesia," kata Maruli Tampubolon.

Senang bukan main dirasakan Maruli. Dirinya merasa bangga bisa mempersembahkan album perdana.

"Saya berterimakasih sama Tuhan bahwa saya diberikan kesempatan untuk merilis album Kisahku. Tidak terasa sudah ada 17 lagu yang setidaknya ada suara saya di sana dan menjadi bagian dari penciptaan karya karya musik tersebut," tutur Maruli Tampubolon.

"Banyak sekali orang-orang yang membantu saya di balik pembuatan album ini. Saya suka untuk berkolaborasi untuk menghasilkan semangat baru dan energi positif yang satu frekuensi untuk membentuk suatu Kualitas keindahan Musik," sambungnya.

Kisahku terdiri dari lagu Lelah Memikirkanmu, Ruang, Dalam Kesemuan, Never Stand Alone, In Your Presence, Butterfly, Semurni Embun Pagi, Kuingin Kemesraan, Kau ucap Selamat Tinggal, Bahagia Tanpaku, Lumpuhnya Jiwa, Masih Cinta, Maafkanlah, Tak Seperti Dulu, Tak Mungkin Kembali, Damang Dainang dan Silent Night.

