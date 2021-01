JAKARTA - Maruli Tampubolon menutup 2020 dengan apik. Dua lagunya "Never Stand Alone" dan "Silent Night" terbilang sukses di industri musik Indonesia. Tak hanya Indonesia, ternyata gaung lagu tersebut juga sampai ke mancanegara.

Terbaru, single berjudul "Never Stand Alone" terpampang megah di layar televisi raksasasa di pusat bisnis terkenal Amerika Serikat di kota New York, Times Square selama satu hari penuh tanggal 28 Desember 2020 dan juga 3 Januari 2021. Sebelumnya ramai diberitakan lagu tersebut muncul dai times Square New York pada 28 Desember lalu.

Maruli sendiri awalnya tidak percaya karyanya bisa diterima tidak hanya masyarakat Indonesia namun juga hingga ke Amerika Serikat.

"Rasanya seperti mimpi," kata Maruli Tampubolon belum lama ini.

Awalnya, banyak yang tidak percaya bila karya Maruli bisa berada di Times Square, New York. Namun Maruli membuktikan bila prestasinya tersebut adalah kenyataan.

"Ada yang bilang, lu pakai aplikasi apa? Begitu mereka tahu dari liputan media, oh ternyata beneran kirain bohong. Kurang asem ha, ha" jawab Maruli sambil tertawa.

"Saya bangga bisa ada disitu, sebagai anak bangsa terpampang di New York city, ada di international platform. Tempat advertising yang bisa dibilang jantungnya dunia," ujarnya

Lagu Never Stand Alone sendiri merupakan lagu dengan tema rohani yang dinyanyikan Maruli dengan makna yang sangat dalam. "Lagu 'Never Stand Alone' berkisah tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan didalam setiap permasalahan yang ada. Jadi, kekuatan kita hanya ada pada Tuhan dan keimanan kita hanya pada Tuhan. Jangan takut bila kita lagi ada masalah dan problematika kehidupan, Tuhan selalu berserta kita," kata Maruli Tampubolon.   Maruli Tampublon menambahkan, lagu "Never Stand Alone" berawal dari mimpinya dan Artha Meris Simbolon sebagai penulis dan lagu. "Ditulis dari pengalaman hidup, kisah nyata bahwa setiap manusia akan menghadapi permasalahan. Apa pun itu, yang sulit yang gampang. Kita tidak kabur dari masalah, kita hadapi resapi makna itu. Keimanan kita bertambah kuat saat menghadapai persoalan," ujar Maruli Tampublon