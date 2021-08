JAKARTA - Sari Nila berhasil menyabet piala penghargaan sebagai Pemeran Pendukung Wanita dalam Drama Series Terfavorit di Indonesian Drama Series Awards 2021 yang diadakan pada Selasa, (31/8/2021) di Studio RCTI+, Jakarta Barat.

Hal ini menjadi momen membahagiakan untuknya. Hal ini terlihat dari pidato kemenangan nya setelah dinobatkan sebagai pemenang.

Tak hanya itu, ketika berada di atas panggung dengan memegang piala kemenangannya, wanita 47 tahun itu mengaku deg-degan.

"Terima kasih kepada Allah Swt, terima kasih untuk keluarga saya, MNC Pictures dan cast Ikatan Cinta dan terutama para fans," ucap Sari Nila di acara Indonesian Drama Series Awards 2021.

"Aduh ini lebih deg-degan ya dari pada MC. Thank you All," tuturnya.

Sebagai informasi, beberapa nama artis yang masuk pada nominasi ini ialah Alyssa Soebandono, Glenca Chysara dan Nicole Farhan Putri.

(aln)