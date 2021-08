JAKARTA - Grup musik Reality Club hingga penyanyi Ihsan Tarore turut menyemarakkan perhelatan Konser Merah Putih secara virtual, Selasa (31/8/2021). Acara ini merupakan penutupan dari rangkaian Festival Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh yang digelar MNC Portal Indonesia (MPI) sepanjang Agustus 2021 ini.

Dalam perhelatan ini, Reality Club yang digawangi oleh Fathia Izzati tersebut membawakan salah satu single mereka yang berjudul ‘You Let Her Go Again’ dan ‘I Wish I Was Your Joke’.

Konser virtual ini lalu dilanjutkan dengan penampilan Ihsan Tarore. Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke-3 ini menyanyikan single-single terbarunya seperti ‘Tempat Lama Rasa Baru’ dan ‘Biar Orang Tau’.

Selain ada Reality Club dan Ihsan Tarore, konser virtual ini juga diramaikan oleh Bona, Dudy Oris, Syafira Febrina, 3 Composer, Nicky Tirta, Andmesh Kamaleng, Mitha Lestari, dan Calvin Pujangga.

Tak ketinggalan, ada pula penampilan yang spektakuler dan megah dari paduan suara mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Voca Erudita, dan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agria Swara Institut Pertanian Bogor (IPB).

