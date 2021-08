JAKARTA- Kehidupan penyanyi Anggun C Sasmi alias Anggun memang selalu menarik perhatian. Pelantun Summer In Paris tersebut menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang bisa go internasional.

Anggun kini menetap di Prancis, dia juga menikah dan memiliki anak di sana. Kendati demikian, dia ternyata tak melupakan bahasa ibunya alias bahasa Indonesia.

Anggun bahkan berbicara dengan anak semata wayangnya, Kirana Cipta Montana dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam sebuah wawancara di sebuah acara salah satu stasiun televisi swasta 7 tahun silam. Wawancara tersebut kemudian kembali viral di TikTok.

"Pakai bahasa Perancis?" tanya Sarah Sechan selalu pembawa acara,seperti dikutip Minggu (29/8/2021).

"Enggak bahasa Indonesia. Kirana sama aku ngomongnya cuma bahasa Indonesia," jawab Anggun.

Hal tersebut pun membuat Sarah Sechan kaget, terlebih dirinya pikir Anggun selalu menggunakan bahasa Prancis, begitu juga dengan sang anak. "Soalnya kan otomatis kalau di rumah di sekolah dia sudah pakai bahasa Prancis," katanya. Anggun tampaknya ingin mengajarkan sekaligus membiasakan anaknya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengannya. Unggahan tersebut pun ramai dikomentari warganet, tak sedikit yang memuji aksi Anggun itu. "Hebat mba Anggun, dia tau dari mana asal dia," tulis warganet. "Dia juga ingin melestarikan bahasa Indonesia ke anaknya, sekedar bisa bahasa Inggris apalagi Prancis di negara Prancis tentu hal yang gampang," kata yang lain.