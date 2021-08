JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari aktris cantik Marshanda lewat pengakuannya akan pergi ke Amerika guna melakukan terapi healing.

Hal ini diungkapkan nya melalui sebuah video di kanal Youtube nya, MARSHED, pada Sabtu (28/8/2021), dimana dia sengaja menceritakan hal ini sebagai bentuk dokumentasinya.

"So, gue mau jalanin trip ke Amerika ini untuk heals my self. Gue akan jalani beberapa healing terapi di sana," ujar Marshanda.

Di sana, Marshanda mengaku akan melakukan beberapa rangkaian jenis terapi, salah satunya yakni terapi medis. Bahkan dia berencana untuk mendokumentasikan setiap perjalanan terapi yang akan dia jalani.

"Secara medis dan secara alternatif dari energi healing juga. All that healing terapi, gue mau ceritain every single day what i'am going trough,".

Niat nya ini semata-mata guna guna menyembuhkan dirinya (self healing) dan dia tak berniat untuk menarik keuntungan dari setiap dokumentasi yang dia unggah kedepannya.

"Gue nggak berharap banyak dari bikin dokumentari ini, gue nggak berharap ini bakal booming, banyak viewers atau making money isn't my mission, i just want to help my heal, just healing, the most important thing everyone (mencari uang bukan misi saya, saya hanya ingin membantu kesembuhan saya, hanya penyembuhan, yang terpenting dari semuanya)," ujar Marshanda.

Disisi lain, sebelumnya Marshanda juga tengah fokus untuk menurunkan dosis obat-obatan untuk penyakit bipolar disorder yang dia jalani. Hal ini karena dia mengaku ingin menghadapi hidup lebih sehat lagi kedepannya.

"Gue lagi sekarang ini proses nurunin dosis obat-obatan untuk bipolar disorder. Gue mau heal, gue mau bisa jalani hidup menghadapi semua yang ada dalam hidup gue tanpa obat-obatan," tuturnya.

