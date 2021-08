SEOUL - Aktris Hospital Playlist, Ahn Eun Jin punya agensi baru. United Artists Agency (UAA) mengumumkan, aktris 30 tahun itu telah resmi meneken kontrak eksklusif dengan agensi tersebut.

“Dia adalah aktris dengan pesona tak terbatas dan gaya yang unik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu dia mengeluarkan potensi terbaiknya sebagai aktris,” ujar UAA seperti dikutip dari My Daily, pada Jumat (27/8/2021).

UAA merupakan salah satu agensi hiburan dan manajemen artis ternama di mana tiga aktor besar Korea bercokol di dalamnya. Mereka adalah Song Hye Kyo, Yoo Ah In, dan Park Hyung Sik.

Ahn Eun Jin memulai kariernya pada 2018, dengan membintangi drama JTBC, Life. Dia kemudian tampil sebagai pemeran pendukung dalam sederet drama seperti My Fellow Citizens, More Than Friends, dan Possessed.

Namun dia mencuri perhatian warganet lewat perannya sebagai Choo Min Ha dalam drama populer tvN, Hospital Playlist. Karakter itu merupakan dokter residen tahun kedua di departemen Obstetri dan Ginekologi Pusat Medis Yulje.

Baca juga: 5 Aktor Hospital Playlist Bintangi Variety Show Terbaru Na Young Suk

Setelah menyelesaikan syuting Hospital Playlist 2, Ahn Eun Jin juga akan membintangi drama baru JTBC, Just One Person, drama romantis tentang perempuan dengan penyakit parah dan pria yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Mereka terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan dan membuat mereka bergantung satu sama lain. Ahn Eun Jin berperan sebagai perempuan dengan penyakit parah yang sangat tak peka dengan hal di sekitarnya.* Baca juga: Epy Kusnandar Dikabarkan Pindah Agama, Istri Buka Suara