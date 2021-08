DANIEL Mananta pernah ribut dengan istri hingga terancam bercerai. Bahkan sang istri hampir melempar piala saat percekcokan terjadi.

Daniel Mananta memang cukup jarang mengekspos keluarganya di depan publik. Bahkan tak sedikit orang yang baru tahu bahwa mantan presenter Indonesian Idol itu telah menikah dan memiliki dua orang anak.

Selama hampir 10 tahun menikah dengan seorang wanita bernama Viola, Daniel mengaku sempat mengalami pertengkaran hebat hingga terbesit pikiran untuk berpisah. Ia bahkan menyebut bahwa pertengkaran hebat antara dirinya dan sang istri terjadi saat pernikahannya memasuki usia 5 tahun.

"Di tahun ke-5, ke-6 that was a biggest challenge. Kita sudah berantem gede-gedean. Itu paling sulit buat gue. Kita berantem, numpuk, numpuk, dan di tahun ke 5 atau 6 itu yang kejadian gedenya," ungkap Daniel Mananta dikutip dari akun YouTube TS Media.

"Kita sudah hancur banget, gue sudah nangis, Viola sudah nangis. Sudah berantakan banget pernikahan kita. Kita mungkin bisa bilang kayak gelas sudah dipecahin sepecah-pecahnya, sudah retak banget," sambungnya.

Pertengkaran hebat yang terjadi di kediamannya tersebut bahkan membuat Viola ingin melempar Piala Panasonic Gobel Awards ke arahnya. Bahkan Daniel mengaku sudah tak lagi memiliki harapan untuk menyelamatkan rumah tangganya.

"Jadi kejadiannya itu hari Kamis, kita mulai berantem jam 12, jam 6 klimaksnya, dan abis itu gila.. Jadi gue lagi nangis gitu, si Viola ngambil piala Panasonic Awards gue, sudah mau ditimpuk gue nya. Berat lho itu hahaha..," kata Daniel Mananta.

"Ya sudahlah, gue memang sudah sehancur itu dan habis itu, hari Jumatnya benar-benar kayak mati semati-matinya. Gue sudah merasa there is no hope for marriage," lanjutnya.

Kendati demikian, pernikahan keduanya hingga saat ini masih tetap berjalan. Pertengkaran hebat tersebut membuat Daniel dan Viola banyak belajar dan meyakini bahwa rumah tangga mereka akan jauh lebih baik dari sebelumnya.