SINETRON Ikatan Cinta menang kategori Most Favorite TV Series di Indonesia Digital Award (IDA) 2021. Pemain utama sinetron ini adalah Arya Saloka, Amanda Manopo, Evan Sanders dan Glenca Chysara.

Evan Sanders yang berperan sebagai Nino di Ikatan Cinta mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan RCTI+.

Baca Juga:

Wulan Guritno Pakai Bra Hitam Olahraga saat PPKM, Bentuk Body-nya Bikin Melongo!

Hore! Ikatan Cinta Dinobatkan Most Favorite TV Series di Indonesian Digital Awards 2021

"Terima kasih buat kategori kita Most Favorite TV Series. Ini semua berkat kerjasama dari berbagai pihak," ujarnya dalam video ucapan terima kasih di Indonesia Digital Award 2021 Rabu (25/8/21).

Evan juga mengatakan, penghargaan ini lantaran kerjasama dari berbagai pihak. Bukan hanya pemainnya saja, tapi juga sutradara, Crew hingga para penonton setia Ikatan Cinta.

Baca Juga:

Lika-Liku Hubungan Asmara Angga-Michi Ikatan Cinta Berakhir di Pelaminan

Ikatan Cinta 25 Agustus 2021: Nino Koma, Andin Ungkap Siapa Ayah Kandung Reyna

"Bahkan tim produksi, penulis yang luar biasa, penonton Ikatan Cinta. Terima kasih banyak," katanya.

Perayaan ulang tahun RCTI+ bertajuk Indonesian Digital Awards 2021 tinggal menghitung jam, digelar malam ini pukul 7 malam yang dapat disaksikan live streaming di aplikasi RCTI+. Indonesian Digital Awards 2021 merupakan sebuah apresiasi bagi artis dan juga konten favorit yang banyak diakses dan banyak menghibur pengguna RCTI+.

Ada 10 kategori di Indonesian Digital Awards 2021 yang kan di umumkan siapa artis dan juga konten favorit apakah yang akan menjadi pemenang. 10 kategori Indonesian Digital Awards 2021 di antaranya Most Favorite Live Chat Plus, Most Favorite Podcast, Most Favorite Games Plus , Most Favorite Viral Video, Most Favorite TV Series, Most Favorite RCTI+ Original Content , Most Favorite Judges Talent Search , Most Favorite Host, Digital Darling Female, Digital Darling Male.