PERAYAAN ulang tahun RCTI+ bertajuk Indonesian Digital Awards 2021 tinggal menghitung jam, digelar malam ini pukul 7 malam yang dapat disaksikan live streaming di aplikasi RCTI+. Indonesian Digital Awards 2021 merupakan sebuah apresiasi bagi artis dan juga konten favorit yang banyak diakses dan banyak menghibur pengguna RCTI+.

Ada 10 kategori di Indonesian Digital Awards 2021 yang kan di umumkan siapa artis dan juga konten favorit apakah yang akan menjadi pemenang. 10 kategori Indonesian Digital Awards 2021 di antaranya Most Favorite Live Chat Plus, Most Favorite Podcast, Most Favorite Games Plus , Most Favorite Viral Video, Most Favorite TV Series, Most Favorite RCTI+ Original Content , Most Favorite Judges Talent Search , Most Favorite Host, Digital Darling Female, Digital Darling Male.

Indonesian Digital Awards 2021 malam ini menghadirkan Andmesh, Fitri Idol, Femila Idol, Nuca Idol, Gus Azmi, Rona, Nadila, Sendy, JKT48 dan dipandu oleh 2 host yang namanya tidak diragukan lagi akan membuat panggung RCTI+ semakin meriah yaitu Dodit Mulyanto dan juga Enzy Storia.

Selain itu ada kolaborasi yang sayang jika dilewatkan, Nuca , Fitri dan juga Femila yang merupakan jebolan Indonesian Idol akan berkolaborasi dengan lagu populer BTS. Sedangkan jebolan JKT48 yaitu Rona, Nadila, dan juga Sendy akan berkolaborasi. Dan yang spesial Andmesh akan berkolaborasi dengan Dai Muda atau ustadz muda Gus Azmi secara virtual.

Baca Juga:

Terungkap Risty Tagor, Artis Berhijab Sudah 3 Kali Jadi Janda

Nayunda, Rezki, Radika, dan Pauzal Melaju ke Grand Final Rising Star Indonesia Dangdut

Selain itu Nuca juga akan berkolaborasi dengan personel JKT48. Penasaran seperti apa kolaborasi spesial di panggung Indonesian Digital Awards 2021 ? Pastikan jangan kemana-mana dan akses penampilan mereka melalui aplikasi RCTI+

Valencia Tanoesoedibjo sebagai Managing Director RCTI+ , mengatakan “Ada banyak hiburan dan tayangan menarik pada perayaan ulang tahun RCTI+ yang ke 2 , dan sebagai puncak acara ada Indonesian Digital Awards 2021 sebagai apresiasi pada artis dan juga konten program yang selama 1 tahun sudah banyak menghibur pengguna RCTI+, Di usia ke 2 tahun RCTI+ berkomitmen untuk terus menghadirkan banyak konten dan menjadi media hiburan terlengkap”

Siapkan kuota dan juga pastikan kamu sudah download aplikasi RCTI+ untuk menyaksikan perayaan ulang tahun RCTI+ ke 2. Nantikan puncak acara perayaan ulang tahun RCTI+ ke 2 di Indonesian Digital Awards 2021 live streaming di aplikasi RCTI+, yang dapat diakses dengan mudah dan pasti gratis.

#IndonesianDigitalAwards2021

#IDA2021

#NucaIdol

#JKT48

#Andmesh

#DoditMulyanto

#EnzyStoria

#RCTIPlus2Tahun

#RCTIplus

(dwk)