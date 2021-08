NATASHA Dewanti atau Mama Sarah di Ikatan Cinta, membagikan kegiatan di akun media sosialnya. Bukan hanya jago berakting, Natasha Dewanti juga berusaha tetap bugar dengan rutin melakukan olahraga, salah satunya yoga.

Bukan sembarang yoga, pemeran Sarah sebagai mama tiri Andin yang diperankan Amanda Manopo ini menunjukkan gaya yoga bak headstand. Kakinya berada di atas, sementara tubuhnya hanya ditopang dengan kepala dan kedua tangannya.

“Learn to let go.. #saturdaybreakfast (belajar untuk melepaskan)” tulis aktris yang kerap disapa Dijet itu melalui Instagram pribadinya.

Tak sedikit followersnya yang mengomentari unggahan tersebut karena terkesima dengan pose yoga yang terlihat sangat menantang. Unggahan Natasha Dewanti yang satu ini cukup menarik perhatian para followersnya dengan mencapai 2646 likes karena posenya yang tampak sulit dan terlihat cukup ekstrim. Unggahan tersebut pun langsung dipenuhi dengan komentar lucu dari netizen. “Walah hyungg, mana sempat kebhru ambrok ni badan,” kata akun @syafi***7074. “Keren euy, kalo gw udh masuk ke kolam tuh sama benjol2,” tulis @afa***.ar "Olahraga makin langsing mama muda," tambah gent***. "Waooowwww hebat, amazing bener,, pantesan body mama sarah bagus banget🙏🙏," tutup rosa***