SEOUL - Rumah produksi film terbaru Yoo Ah In, Seoul Vibe, memutuskan untuk menunda syuting sementara waktu setelah seorang kru dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.

Mengutip Soompi, Sabtu (21/8/2021), syuting dimulai pada 14 Agustus 2021. Pada hari kedua syuting, kru tersebut melakukan tes COVID-19 setelah merasakan beberapa gejala. Hasil tesnya baru keluar pada 20 Agustus 2021.

Tim produksi kemudian meminta semua aktor dan kru menjalani tes COVID-19 dan ditemukan dua kasus tambahan. Keduanya merupakan kru yang tinggal sekamar dengan pasien pertama.

Perwakilan rumah produksi film Seoul Vibe memastikan, tidak ada kru atau aktor yang tergolong sebagai kontak erat dengan ketiga kru tersebut. Dengan begitu, proses syuting akan dilanjutkan pada Minggu, 22 Agustus 2021.

Berlatar Olimpiade 1988, film Seoul Vibe berkisah tentang Tim Samgyedong Supreme, para pengemudi berbakat yang terlibat dalam penyelidikan kasus aliran dana gelap. Film yang dikategorikan sebagai ‘laga blockbuster’ ini akan menyajikan adegan kejar-kejaran mobil mendebarkan di jalanan Kota Seoul.

Selain Yoo Ah In, film yang akan tayang di Netflix tersebut juga dibintangi sederet aktor ternama lainnya, seperti Kim Sung Kyun, Moon So Ri, Jung Woong In, Lee Kyu Hyung, Go Kyung Pyo, Park Ju Hyun, hingga Ong Seong Wu.*

