HOME CELEBRITY MOVIE

Yoo Ah In Tersandung Kasus Narkoba, Jadwal Tayang Goodbye Earth Tak Jelas

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |11:49 WIB
Yoo Ah In Tersandung Kasus Narkoba, Jadwal Tayang <i>Goodbye Earth</i> Tak Jelas
Yoo Ah In tersandung kasus narkoba, jadwal tayang Goodbye Earth tak jelas. (Foto: Instagram/@hongsick)
SEOUL - Serial Goodbye Earth yang dibintangi Yoo Ah In dikabarkan akan dirilis Netflix Korea pada April 2024. Media lokal juga menyebutkan, semua adegan sang aktor dalam series itu akan dihapus. 

Terkait pemberitaan itu, Netflix sebagai platform yang akan menayangkan series itu pun angkat suara. Platform tersebut menegaskan, belum ada jadwal tayang resmi Goodbye Earth

“Belum ada jadwal tayang resmi drama itu karena kami memang menunda penayangannya. Kami akan mengumumkan jadwal tayangnya jika memang semua telah terkonfirmasi,” ujar platform tersebut dikutip dari Soompi, Selasa (12/12/2023). 

Series Goodbye Earth bercerita tentang empat orang yang harus menghadapi kondisi genting di bumi. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di 200 hari jelang asteroid menghantam bumi. 

Yoo Ah In tersandung kasus narkoba, jadwal tayang Goodbye Earth tak jelas. (Foto: Netflix)

Drama yang diarahkan Kim Jin Min tersebut awalnya dijadwalkan rilis pada tahun ini. Namun penayangannya ditunda imbas skandal narkoba yang menjerat Yoo Ah In, bintang utama series tersebut. 

Seperti diketahui, Yoo Ah In diperiksa polisi atas dugaan penggunaan propofol, obat hipnotik-sedatif yang tergolong ilegal di Korea Selatan, pada Maret 2023. Setelah menjalani serangkaian tes, dia dinyatakan positif kokain, ketamine, hingga ganja.*

(SIS)

