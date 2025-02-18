Banding Diterima, Yoo Ah In Resmi Bebas dari Penjara

SEOUL - Yoo Ah In bebas dari penjara setelah 5 bulan menjalani masa hukuman imbas kasus penyalahgunaan narkotika. Dia dibebaskan, setelah bandingnya dikabulkan Pengadilan Tinggi Seoul, pada 18 Februari 2025.

Pengadilan Distrik Seoul Pusat awalnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar KRW2 juta (Rp22,65 juta) untuk sang aktor. Hakim juga memberlakukan hukuman perampasan aset kepada sang aktor sebesar KRW1,45 juta (Rp16 juta).

Yoo Ah In bebas usai menjalani 5 bulan masa hukumannya akibat penyalahgunaan narkotika. (Foto: Korea Herald)

Namun setelah banding, Pengadilan Tinggi Seoul memberikan hukuman percobaan untuk sang aktor. Hal tersebut didasarkan hakim pada fakta bahwa Yoo Ah In mengonsumsi narkoba di tengah depresinya.

“Selain itu, ini merupakan kasus hukum pertama sang aktor dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ke depannya,” kata hakim Pengadilan Tinggi Seoul seperti dikutip dari Korea Herald, pada Selasa (18/2/2025).

Yoo Ah In ditangkap polisi atas dugaan penggunaan propofol, pada Oktober 2023. Dia mengonsumsi propofol sebanyak 181 kali di beberapa rumah sakit di Seoul, sepanjang September 2020 hingga Maret 2022.*

(SIS)