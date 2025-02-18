Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Banding Diterima, Yoo Ah In Resmi Bebas dari Penjara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |20:37 WIB
Banding Diterima, Yoo Ah In Resmi Bebas dari Penjara
Banding Diterima, Yoo Ah In Resmi Bebas dari Penjara. (Foto: Big Size)
A
A
A

SEOUL - Yoo Ah In bebas dari penjara setelah 5 bulan menjalani masa hukuman imbas kasus penyalahgunaan narkotika. Dia dibebaskan, setelah bandingnya dikabulkan Pengadilan Tinggi Seoul, pada 18 Februari 2025.

Pengadilan Distrik Seoul Pusat awalnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar KRW2 juta (Rp22,65 juta) untuk sang aktor. Hakim juga memberlakukan hukuman perampasan aset kepada sang aktor sebesar KRW1,45 juta (Rp16 juta). 

Yoo Ah In Korea Herald
Yoo Ah In bebas usai menjalani 5 bulan masa hukumannya akibat penyalahgunaan narkotika. (Foto: Korea Herald)

Namun setelah banding, Pengadilan Tinggi Seoul memberikan hukuman percobaan untuk sang aktor. Hal tersebut didasarkan hakim pada fakta bahwa Yoo Ah In mengonsumsi narkoba di tengah depresinya. 

“Selain itu, ini merupakan kasus hukum pertama sang aktor dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ke depannya,” kata hakim Pengadilan Tinggi Seoul seperti dikutip dari Korea Herald, pada Selasa (18/2/2025). 

Yoo Ah In ditangkap polisi atas dugaan penggunaan propofol, pada Oktober 2023. Dia mengonsumsi propofol sebanyak 181 kali di beberapa rumah sakit di Seoul, sepanjang September 2020 hingga Maret 2022.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152331/yoo_ah_in-3M9d_large.jpg
Tok, Yoo Ah In Divonis 1 Tahun Penjara Imbas Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/33/3040289/yoo_ah_in_dipolisikan_seorang_pria_atas_dugaan_kekerasan_seksual-s4BS_large.jpg
Aktor Yoo Ah In Dipolisikan Seorang Pria Atas Dugaan Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/206/2937231/yoo-ah-in-tersandung-kasus-narkoba-jadwal-tayang-goodbye-earth-tak-jelas-lCVSTwpESF.jpg
Yoo Ah In Tersandung Kasus Narkoba, Jadwal Tayang Goodbye Earth Tak Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/33/2828234/yoo-ah-in-positif-menggunakan-7-obat-obatan-terlarang-SczcecM2E2.jpg
Yoo Ah In Positif Menggunakan 7 Obat-obatan Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/33/2819925/yoo-ah-in-ditimpuk-pakai-botol-kopi-usai-jalani-pemeriksaan-kasus-narkoba-11Ua0QNtWR.jpg
Yoo Ah In Ditimpuk Pakai Botol Kopi Usai Jalani Pemeriksaan Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/15/33/2814252/mangkir-pemeriksaan-yoo-ah-in-berpotensi-dijemput-paksa-polisi-fFkjsgVA7F.jpg
Mangkir Pemeriksaan, Yoo Ah In Berpotensi Dijemput Paksa Polisi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement