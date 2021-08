GELIAT dunia film Indonesia perlahan bangkit di tengah pandemi. Ada tiga film Indonesia teranyar karya anak bangsa.

Ketiga film tersebut adalah Balada Sepasang Kekasih Gila, Marriage dan Pesan Di Balik Awan. Semua tayang di salah satu penyedia jasa aplikasi OTT (over the top) menonton film, KlikFilm.

Ketiga film yang sudah bisa disaksikan hari ini, Jumat 20 Agustus 2021, Balada Sepasang Kekasih Gila merupakan karya sutradara Anggy Umbara, Marriage oleh Danial Rifky dan Pesan Di Balik Awan oleh Sunu.

Ketiga film lokal ini pun bertabur para bintang muda, sebut saja mulai dari Denny Sumargo dan Sara Fajira, pasangan suami istri Ge Pamungkas dan Anastasia Herzigova hingga Refal Hadi dan Hanggini.

Untuk film Sepasang Kekasih Gila yang menampilkan Denny Sumargo dan Sara Fajira sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai pasangan kekasih, ceritanya diadaptasi dari novel karya Han Gagas yang terpilih dari ajang Falcon Script Hunt tahun 2020.

Sementara Marriage, menyuguhkan tampilan kisah kehidupan setelah pernikahan. Sang sutradara, Anggy Umbara menyebutkan dengan mengusung Ge Pamungkas dan Anastasia Herzigova yang merupakan pasangan suami-istri di kehidupan nyata sebagai dua pemeran utamanya, film Marriage jadi punya nilai lebih karena benar-benar mengalami kehidupan pernikahan hingga ke konflik sehari-harinya sebagai pasangan suami-istri.

Selanjutnya melalui Pesan Di Balik Awan, Sunu sebagai sutradara mencoba menampilkan banyak pesan-pesan yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal kehidupan percintaan perempuan jelang usia kepala 3 dengan target menikah, life values, hubungan kakak-adik, hingga bumbu komedi.

Denny Sumargo, yang berperan sebgaai ODGJ di Sepasang Kekasih Gila menuturkan hampir semua adegan yang ia perankan sangat menantang bagi dirinya sebagai aktor.

“Hampir semua scene menantang, tapi ada dua scenes yang relate banget, yang bikin aku merasa this is the real acting, mencurahkan rasa itu lewat dialog,” kata Denny Sumargo dalam gelaran konferensi pers virtual, Jumat (20/8/2021).

Sementara Ge Pamungkas, menyebut film Marriage bisa jadi bahan renungan bagi orang-orang yang sudah menikah.

“Film ini menggambarkan realita yang terjadi di dalam sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu, tidak selamanya seindah pelangi dan sepahit pare gitu. semoga orang-orang di luar sana bisa mengambil sebuah pelajaran dari film ini," imbuhnya.

Sedangkan untuk Pesan di Balik Awan, sang bintang utama, Refal Hadi mengungkapkan ia sendiri berharap lewat film ini para penonton bisa menangkap pesan bahwa hal-hal random yang tak terduga dalam hidup ternyata bisa saja membawa kebahagiaan baru.

“Messagenya, hal-hal random justru bikin hidup ternyata bisa bawa keindahan dalam hidup. Bikin hidup kita jauh di luar ekspektasi, lebih seru dan fun,” pungkas Refal.