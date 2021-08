AJANG pencarian bakat Indonesian Idol kerap menghasilkan penyanyi berbakat yang menambah warna baru pada industri musik Indonesia. Salah satunya adalah Mutiara Azka, salah satu kontestan Indonesian Idol Special Season yang baru saja merilis single terbarunya.

Azka yang merupakan lulusan The University of Queensland dan Universitas Indonesia ini rupanya juga pernah mengikuti perlombaan The Voice Indonesia di tahun 2019.

Pada 30 Juli 2021 lalu, Azka baru saja merilis video musik single “Butterfly”. Lagunya pun menggambarkan pengalaman pribadi Azka yang sedang jatuh cinta. Sebelumnya Azka sudah pernah merilis 2 single secara independen yang berjudul “Clouds” dan “Breathtaking”. Kemudian ia sempat merilis single dengan grup trio yang bernama Day & Night dengan judul lagu “Pergi”.

Lagu “Butterfly” yang memiliki nada ceria dan dikemas dengan lirik yang manis ini pun mendapat banyak pujian dan dukungan dari para penggemar.

Selain punya suara merdu yang manis, rupanya Azka juga jago nge-rap, lho! Bakatnya ini ia tunjukkan pada salah satu video di YouTube channel miliknya saat menyanyikan lagu “What Is Love” yang dipopulerkan oleh girl band asal Korea Selatan, Twice.

Azka pun menulis rap yang sangat keren menggunakan Bahasa Inggris. Bagi yang sudah penasaran yuk intip kerennya rap Azka hanya di YouTube channel Mutiara Azka!

https://www.youtube.com/watch?v=KYpJKusv0Jk

(dwk)