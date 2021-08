JAKARTA - Hari Ulang Tahun Ke-76 Republik Indonesia yang dirayakan dengan penuh suka cita oleh seluruh masyarakat. Tak terkecuali para pemain sinetron Ikatan Cinta.

Melalui akun Instagram milik Sari Nila, para pemain sinetron Ikatan Cinta tampak terlihat kompak mengenakan pakaian merah putih untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh hari ini. Bahkan Amanda Manopo, Arya Saloka, Surya Saputra, Natasha Dewanti, dan Fara Shakila terlihat memegang kado serta piala dalam foto tersebut.

Baca Juga:

Sinopsis Ikatan Cinta 17 Agustus 2021, Andin Takut Identitas Reyna Terbongkar

Andin Temui Elsa di Penjara, Nino Lakukan Tes DNA Ilegal





"Dirgahayu Ibu Pertiwi ku tercinta INDONESIA. Terima kasih sudah menjadi tempat aku lahir, tumbuh, mengukir prestasi, berkeluarga, tempat mencari nafkah dan in shaa Allah menjadi tempat ku terakhir," tulis pemeran mama Rosa dalam unggahannya.

"I have been everywhere, anywhere..but here in INDONESIA i feel whole and loved. DIRGAHAYU INDONESIA ke 76, Bangkit Indonesia ku tercinta," lanjutnya.

Bukan hanya Sari Nila, beberapa pemain lainnya seperti Ayya Renita hingga Cank Zantuk juga turut mengunggah foto kebersamaan mereka di lokasi syuting. Bahkan, mereka juga tampak menuliskan selamat ulang tahun serta harapan mereka terhadap Ibu Pertiwi.

"Dirgahayu Indonesiaku ke - 76," tulis Ayya Renita.

"Tanpa merah dan putih maka takkan ada persatuan & kesatuan. INDEPENDENCE DAY INDONESIA," tulis Cank Zantuk.

(aln)