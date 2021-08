SEOUL - SBS merilis sederet foto pembacaan naskah perdana drama One the Woman. Drama bergenre komedi ini berkisah tentang seorang jaksa korup yang mengalami hilang ingatan akibat insiden tak terduga.

Ketika sadar, dia mendapati dirinya sebagai menantu keluarga kaya raya yang terlihat persis sama dengan dirinya. Drama ini dibintangi oleh Honey Lee, Lee Sang Yoon, Jin Seo Yeon, dan Lee Won Geun.

Choi Young Hoon yang pernah mengarahkan drama Good Casting, dipercaya untuk menjadi sutradara One the Woman. Sesi pembacaan skenario yang digelar pada Mei silam tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Mengutip Soompi, Senin (9/8/2021), Honey Lee sukses memerankan dua karakter sekaligus, Kang Mi Na si menantu keluarga kaya dan Jo Yeon Joo si jaksa korup. Sementara Lee Sang Yoon tampil sempurna sebagai Han Seung Wook.

Karakter yang diperankannya tersebut merupakan generasi ketiga keluarga kaya yang masih menyimpan perasaan untuk cinta pertamanya. Sementara Jin Seo Yeon berperan sebagai Han Sung Hye, putri sulung Hanju Group dan kakak ipar Kang Mi Na.

Lee Won Geun juga mencuri perhatian lewat perannya sebagai An Yoo Joon, seorang periset yudisial yang juga teman sekelas Jo Yeon Joo di kampus. Drama ini menjadi proyek perdana sang aktor setelah menyelesaikan wajib militer pada Januari silam.

Selain ketiga aktor di atas, One the Woman juga dibintangi oleh Jeon Gook Hwan, Lee Kyu Bok, Kim Bong Man, Kim Chang Wan, Na Young Hee, Hwang Young Hee, Kim Won Hae, Song Won Seok, Park Jeonghwa, dan Song Seung Ha.

“Suasana pembacaan skenario yang menyenangkan juga tercermin saat syuting. Dengan chemistry luar biasa antaraktor, kami berharap penonton menantikan penayangan One the Woman,” ujar produser drama tersebut.

SBS rencananya akan menayangkan One the Woman setelah The Penthouse 3 mengakhiri masa tayangnya pada September mendatang.*

