JAKARTA - Pedangdut Irma Darmawangsa berjuang mati-matian demi mempertahankan bisnis kulinernya yang terus merugi di masa pandemi Covid-19.

"Saya masih bertahan. Enggak mudah menyerah karena saya membangun usaha kuliner ini mulai dari membeli lahan sampai bangun gedung. Itu sudah miliaran," ujarnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

Berbagai cara dilakukan Irma Darmawangsa untuk bisa mempertahankan bisnis yang dibangunnya dari nol tersebut. Dia memutuskan untuk menjual rumah miliknya demi menutupi biaya operasional restoran miliknya tersebut.

"Jual aset (rumah) lah. Kalau enggak, susah memutar modal. Mana pemasukan enggak ada kan, tapi pengeluaran jalan terus," ujar sang pedangdut.

Pedangdut 37 tahun tersebut mengaku, ada dua rumah miliknya yang siap dilego demi mempertahankan laju bisnisnya. Satu rumah ada di Makassar, sementara lainnya di Jakarta. "Tapi belum satupun yang laku," katanya lagi.

Pandemi COVID-19 diakui Irma Darmawangsa menghantam keras bisnis kuliner miliknya. Padahal, sebelum pandemi, bisnis kuliner yang dijalankannya tersebut terbilang menjanjikan.

"Sejak pandemi COVID-19, dine in sudah tidak boleh dan hanya bisa take away. Akhirnya, omzet menurun drastis," tutur ibu satu anak tersebut.

Tak mau terus merugi, dia berharap pemerintah segera menyudahi kebijakan PPKM yang masih diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang. "Ya pusing juga, mau sampai kapan PPKM," kata Irma Darmawangsa.*

