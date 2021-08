MUMBAI - Sederet aktor Bollywood ini kerap menjadi sorotan publik karena popularitas mereka. Semua yang mereka ucapkan dan lakukan kerap menjadi berita utama di media lokal.

Namun tak banyak yang tahu, di balik popularitas mereka, empat aktor berikut ini pernah melanggar hukum hingga membuat mereka harus mendekam di balik jeruji besi. Siapa saja? Berikut ulasannya, seperti dikutip dari Bollywood Shadis, pada Selasa (3/8/2021).

1.Shah Rukh Khan

Aktor Kuch Kuch Hota Hai ini berurusan dengan hukum di awal kariernya, pada 1992. Kala itu, dia syuting film Maya Memsaab bersama aktris Deepa Sahi. Majalah Cine Blitz kemudian merilis artikel yang mengatakan, sutradara Ketan Mehta meminta kedua aktor tersebut untuk menghabiskan malam bersama di sebuah hotel.

Shah Rukh Khan yang geram dengan artikel itu menelepon Keith D’Costa, jurnalis yang diyakininya sosok di balik artikel tersebut dan mengancam akan memukulnya. Sang jurnalis yang tak terima dengan ancaman itu melaporkan sang aktor ke polisi. Shah Rukh Khan pun sempat ditahan Kepolisian Bandra.

Namun 2 tahun kemudian, Shah Rukh Khan baru mengetahui bahwa D’Costa bukanlah si pembuat artikel tersebut. Anupama Chopra dalam bukunya King of Bollywood: Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema mengatakan, bapak tiga anak itu kemudian datang dan meminta maaf pada sang jurnalis.

Baca juga: Datangi Rumah Sakit, Deepika Padukone Diisukan Hamil

2.Saif Ali Khan Suami aktris Kareena Kapoor ini harus mendekam di balik jeruji besi setelah meninju muka seorang pengusaha bernama Iqbal Sharma di Taj Hotel, Mumbai, India, pada 22 Februari 2012. Polisi mengaku, Saif Ali Khan marah ketika Iqbal melempar kata-kata provokatif dan melecehkan pada teman perempuannya. Bapak empat anak itu kemudian ditahan namun kemudian dilepaskan dengan jaminan di hari yang sama. Posisi Saif kala itu tak diuntungkan karena tak ada rekaman CCTV di lokasi kejadian. Apalagi Iqbal Sharma mengklaim hidungnya patah akibat bogem mentah sang aktor. 3.Sanjay Duut Aktor 62 tahun ini ditangkap dan ditahan polisi atas tuduhan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal pada 1993. Kepada polisi, dia mengaku, memiliki senpi itu akibat 12 serangan bom yang terjadi di Mumbai, pada 12 Maret 1993. Atas perbuatannya tersebut, Sanjay Dutt harus mendekam di balik jeruji besi selama 6 tahun. Dia kemudian bebas pada 2016 dan melanjutkan kembali kariernya yang sempat terhenti. 4.Salman Khan Aktor Bharat ini ditahan setelah memburu dua Antelop India (Blackbucks) pada 1998. Oleh Pengadilan Jodhpur, dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rs10.000 atau setara dengan Rp1,9 juta. Vonis itu dijatuhkan pada Salman Khan karena Antelop India termasuk dalam satwa langka dan dilindungi di India. Hewan itu memiliki postur menyerupai rusa dengan tanduk memanjang yang sangat indah.* Baca juga: Dikecam Usai Edit Foto Greysia Polii, Maell Lee Beri Klarifikasi