SEOUL - Serial The Devil Judge menjadi drama terpopuler dan paling banyak diperbincangkan publik pekan ini. Drama yang dibintangi Ji Sung dan Park Jin Young itu sukses menggeser Hospital Playlist 2 di puncak peringkat untuk pertama kalinya.

Daftar drama terpopuler itu, menurut Good Data Corporation, ditentukan berdasarkan data yang mereka kumpulkan melalui artikel media, unggahan blog, komunitas daring, dan postingan warganet di media sosial.

Drama SBS, The Penthouse 3 kembali merebut peringkat kedua, diikuti You Are My Spring pada posisi ketiga. Sementara Hospital Playlist 2 melorot ke peringkat keempat, karena pekan lalu tak tayang.

Serial Nevertheless yang ditayangkan JTBC masih betah di peringkat kelima, diikuti Voice 4 yang merampungkan masa tayangnya dengan duduk di posisi kesembilan daftar ‘drama yang paling diperbincangkan’.

Bersamaan dengan naiknya The Devil Judge ke peringkat pertama daftar ‘drama yang paling banyak diperbincangkan’, popularitas para aktornya pun turut terdongkrak. Ji Sung berada di peringkat pertama aktor drama Korea yang paling banyak diperbincangkan.

Ini menjadi minggu ketiga bagi Ji Sung berhasil mempertahankan posisinya. Peringkat kedua diisi oleh Jin Young, sementara Kim Min Jung ada di peringkat kelima. Aktris The Penthouse 3, Lee Ji Ah berada di peringkat ketiga, dilanjutkan Han Ji Hyun pada posisi ketujuh dan Park Eun Suk di peringkat 10.

Sementara aktor You Are My Spring, Seo Hyun Jin dan Kim Dong Wook, masing-masing berada di peringkat tiga dan empat. Sedangkan aktor Nevertheless, Han So Hee dan Song Kang ada di peringkat delapan dan sembilan.

Berikut daftar 10 drama paling banyak diperbincangkan pada minggu kelima Juli 2021, seperti dikutip dari Soompi berikut ini.

1.The Devil Judge (tvN)

2.The Penthouse (SBS)

3.You Are My Spring (tvN)

4.Hospital Playlist (tvN)

5.Nevertheless (JTBC)

6.Racket Boys (SBS)

7.Monthly Magazine Home (JTBC)

8.Love (ft. Marriage and Divorce 2) (TV Chosun)

9.Voice 4 (tvN)

10.Police University (KBS 2TV)

Sementara 10 aktor drama yang paling banyak diperbincangkan pada minggu kelima Juli 2021 sebagai berikut:

1.Ji Sung (The Devil Judge)

2.Park Jin Young (The Devil Judge)

3.Seo Hyun Jin (You Are My Spring)

4.Kim Dong Wook (You Are My Spring)

5.Kim Min Jung (The Devil Judge)

6.Lee Ji Ah (The Penthouse 3)

7.Han Ji Hyun (The Penthouse 3)

8.Han So Hee (Nevertheless)

9.Song Lang (Nevertheless)

10.Park Eun Suk (The Penthouse 3).*

