SEOUL - Aktor Ji Sung resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan Namoo Actors, setelah 11 tahun. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi tersebut dalam keterangan resminya pada media.

“Kontrak eksklusif kami dengan Ji Sung telah berakhir. Namun, kami akan tetap menyokong kegiatan keartisannya, termasuk promosi dan konten, untuk drama The Devil Judge,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Selasa (10/8/2021).

Media lokal melaporkan, saat ini Ji Sung tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan agensi lain atau mendirikan agensi hiburan sendiri bersama sang manajer.

Ji Sung meneken kontrak eksklusif perdananya dengan Namoo Actors pada 2010. Di bawah naungan agensi itu, dia diketahui membintangi sederet drama populer yang membawanya menerima berbagai penghargaan.

Ayah dua anak tersebut, menerima trofi Daesang untuk perannya dalam dua drama, Kill Me Heal Me (2015) dan Defendant (2017). Saat ini, sang aktor sedang membintangi drama arahan Choi Jung Gyu, The Devil Judge.

Serial yang dibintanginya bersama Park Jin Young dan Kim Min Jung itu tercatat sebagai salah satu drama terpopuler tvN. Nielsen Korea mencatat, drama Ji Sung itu memiliki rating tertinggi di angka 6,43 persen.*

