LOS ANGELES - Andy Serkis dalam sekuel terbaru Venom hadir bukan sebagai seorang aktor. Andy diperkirakan akan hadir sebagai seorang sutradara. Dirinya dianggap mempunyai potensi yang besar dalam menyutradarai film Venom 2.

Serkis diketahui sebelumya melakukan perjalanan menuju Los Angeles untuk bertemu dengan pemimpin Sony Pictures awal minggu ini untuk menggarap Venom 2. Dilansir dari THR, Sony cukup selektif dalam menentukan sutradara yang akan menggarap film tersebut.

Film Venom berhasil menduduki box office dunia dengan pendapatan sebesar USD856 juta. Sony menargetkan akan memulai proses syuting Venom 2 pada bulan November 2019.

Andy Serkis dikenal sebagai pioneer dari performer yang menggunakan teknologi motion capture dalam pembuatan film War for the Planet of the Apes. Serkis memulai karier sutradaranya sebagai asisten sutradara di trilogi The Hobbit dan di tahun 2017 pertama kali dirinya meluncurkan film hasil garapannya sebagai sutradara di film Mowgli: Legend of the Jungle.

Kariernya sebagai seorang aktor juga semakin gemilang atas keberhasilannya memainkan karakter Gollum di film Lord of the Rings sejak tahun 2002 hingga 2004. Demikian seperti dilansir Hollywood Reporter.

(aln)