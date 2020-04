JAKARTA - Sony Pictures secara resmi mengumumkan sekuel Venom yang berjudul judul Let There Be Carnage ditunda rilisnya. Film yang awalnya direncanakan untuk diluncurkan pada 2 Oktober 2020 ini akhirnya mundur hingga 25 Juni 2021 sebagaimana dilansir dari Variety.

Dengan menunda Venom hingga tahun depan, Sony telah merombak hampir semua jadwal film yang harusnya rilis tahun 2020. Antara lain adalah Morbius (31 Juli 2020 menjadi 19 Maret 2012), Ghostbusters: Afterlife (10 Juli 2020 menjadi 5 Maret 2021), dan Uncharted (5 Maret menjadi 8 Oktober 2021).

Di Hollywood, studio terpaksa menyesuaikan jadwal rilis film mereka karena bioskop ditutup akibat pandemi corona. Krisis kesehatan dunia juga memengaruhi hampir setiap film menghentikan produksi.

Film pertama Venom sebelumnya mendulang kesuksesan dengan menjadi kejutan Box Office. Film tersebut mampu menghasilkan Rp 13,3 triliun secara global.

Venom: Let There Be Carnage ini disutradarai oleh Andy Serkis dan kembali dibintangi oleh Tom Hardy sebagai venom. Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott dan Naomie Harris juga akan muncul dalam sekuel tersebut.

