LOS ANGELES- Rumah produksi Searchlight Pictures baru saja mengumumkan judul film misteri pembunuhan terbaru mereka, See How They Run. Film tersebut akan mengambil latar kota London di tahun 1950-an.

Melansir laman Collider, Minggu (1/8/2021) film misteri ini berfokus pada dua detektif ulung, Stoppard dan Stalker yang ditugaskan untuk memecahkan kasus pembunuhan tersebut.

Duo detektif cerdas tersebut akan diperangkan aktif oleh Sam Rockwell dan Saoirse Ronan. Selain mereka berdua, ada juga David Oyelowo, Adrien Brody, dan Ruth Wilson yang turut meramaikan film ini.

Menariknya, See How They Run akan menjadi film panjang pertama sutradara Tom George yang sebelumnya pernah menggarap serial This Country dan Defending the Guilty. Tom menggarap film ini berdasarkan naskah dari Mark Chappell yang diproduksi oleh Damian Jones dan Gina Carter.

“Debut di Searchlight bersama para aktor brilian ini merupakan mimpi yang jadi nyata. Aku tak sabar membawakan sebuah cerita misteri yang seru kepada penonton, dibantu perusahaan yang pernah mengorbitkan film-film semacam Jojo Rabbit, Birdman, dan The Grand Budapest Hotel,” ujar Tom semangat.

Film ini juga telah menyelesaikan syuting di Dominion Theatre, St. Martin’s Theatre, dan Old Vic Theatre London sejak awal tahun. Film ini direncanakan tayang tahun 2022 mendatang.

