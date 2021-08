JAKARTA- Film aksi petualangan menjadi salah satu genre yang punya penggemarnya sendiri. Selain karena ceritanya yang seru, film petualangan biasanya tak memiliki adegan yang terlalu sadis dan seram.

Film aksi petualangan juga bisa menjadi alternatif tontonan untuk akhir pekan. Berikut ini adalah lima film petualangan yang seru dan cocok ditonton saat liburan akhir pekan.

1. The Road to El Dorado (2000)

The Road to El Dorado adalah sebuah film animasi keluaran DreamWorks dan disutradarai oleh Bibo Bergeron dan Don Paul. Film animasi klasik ini terkenal karena ceritanya yang seru bagi anak-anak tapi juga bisa dinikmati penonton dewasa.

Film ini mengisahkan dua sahabat tukang tipu yang menemukan sebuah peta ke kota emas El Dorado di Spanyol. Berusaha menelusuri peta tersebut, mereka mengalami banyak kejadian aneh yang akhirnya mengantarkan mereka ke gerbang El Dorado. Berniat mencuri emas, mereka malah disangka sebagai dewa. Akhirnya mereka harus menjaga penampilan mereka agar tak mencurigakan sambil mencari cara membawa emas-emas kota El Dorado kembali ke Spanyol dan hidup sebagai orang kaya.

Film ini dibintangi Kenneth Branagh, Kevin Kline, Rosie Perez, Armand Assante, Edward James Olmos, dan Jim Cummings. Meski tak sesukses animasi Disney ketika tayang dulu, kini Road to El Dorado jadi animasi yang digandrungi banyak orang.

2. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Pirates of the Caribbean adalah sebuah franchise Disney yang diangkat dari wahana taman-taman bermain Disney. Disutradarai Gore Verbinski, film ini berhasil menjadi franchise film petualangan live-action terbesar Disney.

Curse of the Black Pearl adalah film pembuka franchise yang memperkenalkan penonton pada Kapten Jack Sparrow, seorang bajak laut nyentrik yang harus bekerjasama dengan Will Turner, seorang pandai besi yang ternyata juga anak seorang perompak, dalam menyelamatkan Elizabeth Swann dari kutukan yang diberikan oleh awak kapal Black Pearl yang bisa berubah menjadi tengkorak di bawah sinar rembulan. Film ini dibintangi Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, dan Geoffrey Rush.

3, National Treasure (2004) National Treasure adalah franchise film petualangan yang Amerika-sentris, membahas sejarah Amerika dan rahasia di balik terbentuknya negara adikuasa ini. Film pertama National Treasure mengisahkan seorang sejarawan dan pemecah sandi, Benjamin Franklin Gates, yang mencari sebuah harta karun penuh nilai sejarah yang diketahui disembunyikan oleh kelompok Freemason Amerika pada era Revolusi. Setelah menemukan sebuah peta tersembunyi di balik Declaration of Independence yang menunjukkan lokasi pasti, Ben harus berkejaran dengan sejarawan lainnya dalam mencari harta terbesar milik Amerika ini. Film ini disutradarai oleh Jon Turteltaub dan dibintangi Nicolas Cage, Harvey Keitel, Jon Voight, Sean Bean, dan Christopher Plummer. 4. Van Helsing (2004) Van Helsing adalah film petualangan yang sarat adegan aksi dan horor. Disutradarai oleh Stephen Sommers, film ini menangkat tokoh-tokoh supranatural dari koleksi monster milik Universal Pictures. Van Helsing mengisahkan soerang pemburu monster dari Belanda yang ditugaskan di kota Transylvania untuk membantu pemburu monster Anna Valerious. Rupanya, Drakula telah bekerjasama dengan monster Frankenstein dan tengah berusaha mengutuk keluarga Valerious; membuat Anna dan Van Helsing harus mencari cara menghentikan teror para makhluk kegelapan di Transylvania bersama-sama. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman, Kate Beckinsale, dan Richard Roxburgh. 5. Jungle Cruise (2021) Jungle Cruise adalah film petualangan baru dari Disney yang mengangkat satu lagi wahana di taman bermain milik mereka. Disutradarai Jaume Collet-Serra, film ini dikabarkan mendapat respon baik dari penonton meski tak terlalu disenangi kritikus. Jungle Cruise mengisahkan seorang kapten kapal bernama Frank Wolff yang terjebak petualangan seorang doktor dan asistennya, Lily dan MacGregor, yang berencana mencari sebuah Pohon Kehidupan. Menurut legenda, Pohon Kehidupan ini memiliki banyak manfaat dalam pengobatan, membuat Lily penasaran sebagai peneliti botani. Dalam petualangannya menyusuri sungai Amazon, mereka harus berkejaran dengan kelompok-kelompok lain yang juga mencari pohon mistis ini demi keuntungan semata. Film ini dibintangi Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, dan Paul Giamatti.