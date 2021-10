JAKARTA- PLAYBOX by MNC Play sebagai All-in-One Android TV Box terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan dengan menghadirkan beragam hiburan dan konten yang berkualitas sesuai selera dan kebutuhan keluarga Indonesia.

“Pelanggan PLAYBOX memiliki pilihan hiburan banyak, mulai dari ratusan channel, konten-konten over the top (OTT), hingga bisa memainkan game android. Tidak hanya itu, kecanggihan yang ada pada PLAYBOX akan membuat pengalaman menonton di rumah menjadi seperti menonton di bioskop. Di tambah lagi, di channel Warner TV seminggu ini akan ada film-film seru yang sayang apabila dilewatkan,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Director of OTT Product & Marketing PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN (IPTV).

Berikut rekomendasi tayangan yang datang dari channel Warner TV di PLAYBOX yang wajib ditonton.

Bagi penggemar Pokemon, ada film Pokemon: Detective Pikachu yang menampilkan dunia penuh aksi di mana manusia dan Pokemon tinggal bersama di satu lingkungan. Di sini ada sosok Tim Goodman, yang baru mendapat kabar tentang ayahnya, Harry Goodman, yang hilang.

Bertekad ingin mencari keberadaan ayahnya, ia bertemu dengan mantan rekan kerja Harry yaitu Pikachu. Namun, saat mencari Harry mereka menyadari bahwa ada konspirasi di belakang kehilanganya.

Kemudian, ada series Swamp Thing Season 1. Berlatar tempat di Kota Louisana yang terletak di sebelah rawa, series misteri science-fiction (Sci-Fi) ini dibuka oleh kasus pembunuhan hasil serangan tanaman rawa tersebut. Salah satu korban yang diserangnya ternyata masih hidup, tetapi mengalami penyakit yang aneh sehingga dokter Addy Arcane ditugaskan untuk mengobati korban tersebut. Di sana, ia juga bertemu dengan teman lamanya, Matthew Cable, yang bekerja sebagai polisi dan ilmuwan Alec Holland. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk menyelidiki kasus aneh ini. Yang terakhir ada film live-action komedi Looney Tunes: Back in Action. Film ini menceritakan tentang DJ Drake, seorang stuntman sekaligus satpam studio Warner Bros, yang baru saja mengetahui pekerjaan sungguhan ayahnya yang telah diculik. Sementara itu, ada Daffy Duck yang kesal kepada sahabatnya, Bugs Bunny. Karena capek terus menjadi sidekick Bugs Bunny, ia memilih untuk meninggalkan studio dan akhirnya mengikut DJ dalam mencari ayahnya; Namun, Bunny sendiri bersama Kate Houghton, yang ditugasi untuk mencari Bunny mitra yang bagus, akhirnya pergi mencari Daffy untuk memintanya kembali ke studio. Untuk dapat mengakses channel Warner TV dan menikmati rekomendasi ketiga tayangan fantasi tersebut, pelanggan dapat berlangganan paket lifestyle entertainment dengan harga spesial dari Rp138.000 menjadiy Rp79.000. Dan bagi yang belum memiliki PLAYBOX di rumah, segera miliki sekarang agar Anda juga bisa merasakan kualitas hiburan kelas dunia. Dibanderol dengan harga Rp949.000 dan dapat dicicil Rp80ribu-an hingga 12 bulan, calon pelanggan akan mendapatkan full set PLAYBOX serta bonus Super Pack senilai Rp300.000 dengan ratusan channel selama 3 bulan. PLAYBOX by MNC Play dapat ditemukan di berbagai marketplace seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak dan Lazada atau bisa juga kunjungi https://lynk.id/playboxid untuk mempermudah pencarian. Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai PLAYBOX ikuti akun social media resminya di @mncplayboxid (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok dan Twitter), atau akses chat via Whatsapp 0899 1500 686.