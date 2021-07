MENONTON TV merupakan hiburan sekaligus sarana mencari informasi bagi sebagian besar orang, khususnya dalam lingkup keluarga. Untuk itu PLAYBOX by MNC Play hadir untuk memenuhi kebutuhan menonton keluarga Indonesia.

PLAYBOX merupakan produk terbaru dari MNC Play yang diluncurkan pada tahun 2019 lalu dan di bawah naungan PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV). PLAYBOX melalui semangat barunya yaitu 'ALL In ONE Android TV Box' adalah sebuah perangkat Android TV Box yang dapat mengubah TV biasa menjadi smart TV dengan menawarkan konten dan fitur terlengkap seperti Google Assistant, Catch Up TV, 10.000 Jam Video On Demand, Download 5000+ Aplikasi dan pilihan berbagai channel TV Nasional, Internasional maupun Premium Channel.

CEO PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) Ade Tjendra di Jakarta, Sabtu (31/7), mengatakan, “Dengan konten yang lengkap serta device yang sudah berbasis Android resmi, kami percaya PLAYBOX by MNC Play akan mampu memenuhi kebutuhan hiburan dan informasi seluruh anggota keluarga Indonesia yang ingin meng- upgrade ke pengalaman baru menonton TV.”

PLAYBOX memiliki bentuk yang ringkas sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana dan sangat pantas jika disandingkan dengan jenis TV apa pun di rumah. Cara menggunakannya pun praktis, tinggal plug and play, kemudian Anda bisa langsung menikmati hiburan kelas dunia serta fitur-fitur canggihnya.

PLAYBOX by MNC Play dapat dibeli di seluruh marketplace, dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yaitu Rp949.000 dan dapat dicicil Rp80ribu-an per bulan hingga 12 kali. PLAYBOX juga memiliki banyak pilihan paket yang bisa dipilih oleh pelanggan sesuai kebutuhan.

Pilihan paket tersebut antara lain :

1. Super Pack Rp300.000/bulan

2. Starter Pack Rp99.000/bulan

3. Family Pack Rp129.000/bulan

4. Sports Pack Rp109.000/bulan

5. Soccer Pack Rp99.000/bulan

6. Entertainment Pack Rp79.000/bulan

7. Lifestyle Pack Rp59.000/bulan

8. HBO Movies Pack Rp109.000/bulan

9. Fox Movies Pack Rp99.000/bulan

10. Asian Movies Pack Rp69.000/bulan

11. News Knowledge Pack Rp69.000/bulan

12. Kids Pack Rp69.000/bulan

13. Mini Kids Pack Rp59.000/bulan

14. Mini Toddler Pack Rp59.000/bulan

Untuk dapat membeli paket tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut :

1. Kirim WhatsApp 0896 0150 0121