SEOUL - Aktor Jo In Sung mendonasikan dana sebesar KRW500 juta atau setara dengan Rp6,27 miliar di hari ulang tahunnya yang jatuh pada hari ini (28/7/2021). Donasi itu akan digunakan untuk membangun sekolah di Tanzania, Afrika.

Mengutip Allkpop, Jo In Sung membantu Tanzania setelah mendengar Milal Welfare Foundation kesulitan dana untuk membangun sekolah di negara tersebut. Namun ini bukanlah donasi perdana sang aktor untuk Tanzania.

Pada 2018, aktor 40 tahun itu juga menyumbangkan dana berjumlah serupa untuk membangun Singida New Vision School di Tanzania. Sekolah itu berdiri di kawasan miskin dengan akses listrik yang sangat minim.

Kini, Singida New Vision School memiliki 351 siswa dengan tiga kelas taman kanak-kanak dan lima kelas tingkat SD. Jo In Sung terakhir kali mengunjungi sekolah tersebut pada 2019.

Aktor It's Okay That's Love itu memang dikenal rajin berdonasi. Dia diketahui mendonasikan KRW800 juta setiap tahun untuk Asan Medical Center, sepanjang 2011 hingga 2019

Sementara itu, Jo In Sung diketahui sudah memulai syuting film terbarunya, Smuggling, pada 5 Juni silam. Film laga-kriminal itu akan bersetting tahun '70-an di sebuah desa nelayan yang damai dan terpencil. Film arahan Ryoo Seung Wan yang akan menjalani produksi selama 5 bulan itu juga akan dibintangi sederet aktor terbaik Korea. Kim Hye Soo, Yum Jung Ah, Park Jung Min, Go Min Si, dan Kim Jong Soo adalah beberapa di antaranya.