SEOUL - Kim Soo Hyun berhasil memecahkan rekor atas namanya sendiri sebagai aktor termahal Korea Selatan. Dia menerima KRW500 juta atau setara Rp6,5 miliar per episode untuk tampil dalam drama terbarunya, That Night.

Drama itu merupakan adaptasi dari serial populer asal Inggris, Criminal Justice. Rencananya, That Night baru akan tayang pada semester II-2021.

Ketika membahas tentang 'aktor termahal Korea', Kim Soo Hyun sebenarnya sudah menempati peringkat teratas pada 2020. Mengutip Asia Tatler, dia mengantongi USD240.000 (Rp3,5 miliar) per episode untuk membintangi It’s Okay to Not Be Okay.

Berikut daftar aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan seperti dikutip dari berbagai sumber.

5.Lee Min Hoo

Lee Min Ho menempati posisi kelima daftar aktor termahal Korea Selatan. Aktor 33 tahun itu menerima bayaran USD84.000 atau setara Rp1,2 miliar untuk membintangi satu episode drama.

Dia mulai menarik perhatian publik dengan membintangi drama populer Boys Over Flowers dan tahun lalu dia semakin populer setelah membintangi drama Kim Eun Sook, The King: Eternal Monarch.

4.Jo In Sung

Jo In Sung terakhir terlihat dalam drama It's Okay That's Love yang dirilis pada 2014. Meski demikian, dia masih berada di daftar 5 besar aktor termahal Korea. Untuk drama, honornya dibanderol sebesar USD89.800 atau setara Rp1,31 miliar per episode.

Pada September 2020, dia dikabarkan mendapat tawaran membintangi drama Moving, karya terbaru sutradara The World of the Married. Namun hingga kini, belum ada kepastian keterlibatan sang aktor dalam proyek tersebut.

3.So Ji Sub

Aktor termahal Korea selanjutnya diisi oleh So Ji Sub yang pertama kali dikenal publik lewat perannya dalam drama What Happened in Bali dan I'm Sorry, I Love You.

Seperti Jo In Sung, dia juga menerima bayaran sebesar USD89.800 atau setara Rp1,31 miliar untuk satu episode drama.

2.Hyun Bin

Di posisi kedua ada Hyun Bin yang honornya mencapai USD113.000 atau setara Rp1,65 miliar per episode.

Terakhir, kekasih Son Ye Jin ini berperan dalam Crash Landing on You 2 yang semakin melambungkan popularitasnya dan membawanya meraih Daesang dari APAN Star Awards 2020.

1.Kim Soo Hyun

Banderol sang aktor langsung meroket setelah dia menyelesaikan tugas wajib militer pada 1 Juli 2019. Kini, harga Kim Soo Hyun mencapai Rp6,5 miliar per episode yang didukung dengan kualitas dan popularitas sang aktor.

Sejauh ini, dia sudah memenangkan enam Daesang (Grand Prize) dari berbagai ajang awarding televisi dan film di Korea Selatan. Dia juga peraih trofi Aktor Terbaik Baeksang Arts Awards ke-48 atas perannya dalam drama saeguk, Moon Embracing the Sun.*

