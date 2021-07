SALMAFINA Sunan kembali mengunggah foto seksi di Instagram. Ia pamer bokong semok saat main ATV di pantai.

Salmafina senagaja tak memperlihatkan wajahnya dan lebih memilih pamer bagian belakang tubuhnya. Pose Salmafina begitu seksi dan mengundang perhatian.

Apalagi pakaiannya juga terlalu seksi, memakai tank top ketat dan legging. Bagian bokong sangat menonjol di foto ini.

Meski begitu, Salmafina cukup cuek dengan penampilannya serba ketat.

"All that matter is the beautiful life ⛅️ (yang penting hidup ini indah) 📍: @aussiebaliadventures," ujar Salmafina.





Netizen pun gagal fokus melihat penampilan Salmafina. Potret Salmafina ini pun dikomentari netizen. "Maaf mau tanya, itu kok kayak gak pake celana dalam ya? Apa gimana. Sumpah saya gak ngerti mode," tanya jago***. "Kekar," puji sonya***. "body goals bgt soalnya😢," kata cooo***. "Pantat nya itu Lo.... 😮😮😮," kata yang lain.