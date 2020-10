SEOUL - Setelah 11 tahun eksis dan memulai debut bersama girl group f(x), Krystal resmi meninggalkan SM Entertainment.

Meninggalkan SM Entertainment yang telah menjadi rumahnya selama belasan tahun. Kini Krystal diketahui sudah bernaung di bawah agensi hiburan yang baru.

Mengutip Soompi, Senin (12/10/2020) agensi manajemen H& Entertainment mengumumkan bahwa mereka baru saja menandatangani kontrak eksklusif bersama Krystal setelah kontrak mantan kekasih Kai EXO tersebut bersama SM Entertainment berakhir pada akhir Agustus lalu.

Hong Min Ki, selaku CEO H& Entertainment mengatakan dengan kontrak eksklusif tersebut, agensi berencana untuk mendukung aktivitas Krystal di dunia hiburan terutama karirnya sebagai aktris.

“Kami sangat senang dapat memulai perjalanan baru bersama dengan Jung Soo Jung (nama asli Krystal) saat dia memulai awal yang baru dan mengambil langkah untuk menuju perubahan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Jung Soo Jung, yang sudah populer setelah debut sebagai penyanyi dan sejak saat itu juga telah memantapkan posisinya sebagai aktris, sehingga dia dapat menampilkan akting dengan lebih mendalam dan aktif di berbagai macam aktivitas,” terang sang CEO.

Resmi bergabung dengan H& Entertainment, kini Krystal satu ‘rumah’ dengan sederet aktris terkenal lainnya, Jung Ryeo Won, Son Dam Bi, Jung In Sun, In Gyo Jin, hingga So Yi Hyun.

