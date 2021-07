SEOUL - Aktor Kim Jae Wook dikabarkan segera kembali ke layar kaca dengan membintangi drama Crazy Love. Management SOOP sebagai agensi sang aktor pun memberikan klarifikasi mereka.

Agensi yang juga menaungi Gong Yoo dan Gong Hyo Jin itu membenarkan aktornya menerima tawaran tersebut. Namun sejauh ini, belum ada keputusan final yang diambil sang aktor terkait tawaran tersebut.

“Kim Jae Wook masih mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar Management SOOP seperti dikutip dari Soompi, Selasa (27/7/2021).

Drama Crazy Love berkisah tentang seorang pria yang berpura-pura hilang ingatan saat mengetahui dia akan dibunuh. Dia kemudian bertemu seorang perempuan yang mau menjadi tunangannya karena mengetahui dia tak akan hidup lama.

Kim Jae Wook digaet untuk berperan sebagai Noh Go Jin, CEO Go Study dan pakar matematika terbaik di Korea Selatan. Jika dia menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek akting terbarunya setelah membintangi Her Private Life, pada 2019.

Skenario Crazy Love kabarnya akan ditulis oleh Kim Bo Gyeom. Drama ini dijadwalkan tayang pada akhir 2021.*

(SIS)