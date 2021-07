SEOUL - BTS akan tampil dalam program Live Lounge BBC Radio 1, pada 27 Juli 2021, pukul 12.00 BST. Dalam program itu, RM cs akan membawakan dua lagu berbahasa Inggris milik mereka, Permission to Dance dan Dynamite.

Selain itu, BTS juga akan mengcover lagu Puff Daddy dan Faith Evans yang populer pada 1997, I’ll Be Missing You. Setelah tampil dalam Live Lounge, keesokannya grup asuhan HYBE itu juga akan tampil di BBC One TV.

Program bertajuk ‘BTS @Radio 1’ itu akan dipandu oleh Adele Roberts dan selama 30 menit membahas rahasia di balik popularitas BTS di abad 21. BTS @Radio 1 rencananya akan tayang pada 28 Juli 2021, pukul 22.35 BST.

Sementara itu, BTS juga sukses mengukir prestasi baru dengan bergabung dalam Billions Club Spotify, setelah Dynamite berhasil melampaui 1 miliar streams. Capaian itu menjadikan BTS sebagai musisi Korea Selatan pertama yang mampu mencapai prestasi tersebut.*

Baca juga:

BTS dan Olivia Rodrigo Masih Pimpin 2 Posisi Teratas Billboard Hot 100

2 Drama Korea Rekomendasi saat Kamu Merasa Lelah dengan Pernikahan



(SIS)