JAKARTA – Setelah sukses dengan dua musim The Mandalorian, franchise Star Wars akan kembali dengan sebuah serial yang mengangkat tokoh mentor dari jagoan film Star Wars pertama: Obi-Wan Kenobi. Akan menampilkan Ewan McGregor dan Hayden Christensen yang kembali menjadi Obi-Wan dan Darth Vader, serial ini juga membawa aktor yang terkenal sebagai Han di Fast Saga: Sung Kang.

Tahun 2021 merupakan tahun yang besar bagi sang aktor keturunan Korea Selatan ini. Selain akan membintangi serial Obi-Wan Kenobi, di tahun ini Ia kembali memerankan Han di film F9 yang sukses di box office. Ia juga sempat menjadi pengisi suara di film animasi Raya and the Last Dragon, bermain di Snakehead garapan Evan Jackson Leong, dan juga berperan di adaptasi novel Stephen King berjudul Lisey’s Story.

Baca Juga:

Star Wars Rogue Squadron Siap Masuk Proses Produksi

Rebel Moon, Film Zack Snyder yang Terinspirasi dari Star Wars dan Samurai

Diwawancara Rotten Tomatoes, Sung Kang mengaku sangat bahagia dan tidak percaya bisa meramaikan franchise Star Wars. Apalagi sebagai penggemar franchise fiksi ilmiah ini sejak kecil, Ia merasa bermain di serial Obi-Wan Kenobi adalah mimpi yang jadi nyata;

“Setiap aku datang ke set aku menatap semua kru dan berpikir, ‘aku tak percaya apa yang kulihat’. Ini merupakan mimpiku yang menjadi nyata, melihat para karakter Star Wars seperti Darth Vader dan para Jedi yang mondar-mandir di depanku,” ucapnya semangat, dilansir dari ScreenRant, Senin (19/7/2021).

“Aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Franchise Star Wars memiliki warisan yang luar biasa, dan aku merasa kontribusiku akan jadi bahan perbincangan di masa depan.”

Meski franchise Star Wars tak segencar Marvel dalam merilis serial-serialnya di Disney+, semua rilisan mereka diterima dengan sangat baik oleh para penggemar dan juga kritikus. Dari The Mandalorian yang sukses tayang dua musim, musim ke-tujuh yang sangat ditunggu dari serial animasi The Clone Wars, dan debut serial animasi The Bad Batch, semuanya berhasil membawa sebuah cerita dari galaksi nun jauh di sana yang memuaskan fans.

Selain Obi-Wan Kenobi yang sedang dalam proses syuting dan diperkirakan tayang tahun depan, para fans juga sedang tak sabar menunggu beberapa media Star Wars lainnya yang akan datang; The Book of Boba Fett, yang direncanakan rilis Desember ini, dan juga serial antologi Star Wars: Visions.

(aln)