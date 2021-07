SEOUL - Setelah lebih dari 5 tahun, Im Soo Hyang dan Sung Hoon berpotensi reuni dalam drama Jane The Virgin. Seperti diketahui, sang aktris mendapat tawaran itu, awal Juli silam.

Agensi kedua aktor itu mengatakan, sampai saat ini mereka masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Sehingga belum ada keputusan final terkait keterlibatan keduanya dalam drama itu.

Im Soo Hyang dan Sung Hoon pertama kali beradu akting lewat drama New Tales of Gisaeng pada 2011. Mereka bertemu kembali dalam satu proyek dalam serial Five Enough, sekitar 5 tahun kemudian.

Sementara itu, Jane The Virgin merupakan drama remake dari serial populer Amerika yang diadaptasi dari telenovela asal Venezuela. Kisahnya, tentang seorang perempuan perawan yang hamil karena kesalahan dokter.

Im Soo Hyang digaet untuk berperan sebagai Bae Ji Eun, seorang asisten penulis naskah drama. Sesuai ajaran sang nenek, dia menjaga betul dirinya untuk tak melakukan seks sebelum menikah. Beruntung, dia menjalin asmara dengan pria yang mengerti keputusannya tersebut.

Di lain pihak, Sung Hoon mendapat tawaran untuk berperan sebagai Kim Bok Rae, ahli bedah plastik yang kerap terlibat skandal asmara dengan para artis. Ketika didiagnosa mengidap kanker, Bok Rar memutuskan untuk menceraikan istrinya. Mengutip Soompi, Minggu (18/7/2021), drama Jane The Virgin akan memulai produksinya pada September mendatang. Jung Jung Hwa akan bertindak sebagai sutradara dan penulis skenario drama tersebut.*