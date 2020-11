LOS ANGELES - Sutradara Scott Derrickson meninggalkan sekuel Doctor Strange. Banyak penggemar mengalami kesulitan untuk memahami berita ini.

Sebelumnya, Scott Derrickson menyutradarai film Doctor Strange pertama pada 2017.

Marvel Studios dan Scott Derrickson bersikukuh mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan visi di antara mereka. Hal ini disampaikan melalui akun twitter sang sutradara.

Baca Juga: Alasan Scott Derrickson Mundur Jadi Sutradara Doctor Strange

Penjelasan Scott Derrickson melalui postingan terbarunya bertujuan untuk memperjelas bagi mereka yang masih bertanya-tanya.

Scott Derrickson menyebutkan bahwa dia adalah produser eksekutif di In the Multiverse of Madness. Dia telah membuat pilihan itu dan tampak puas dengan keputusannya.

Sutradara Doctor Strange sangat menantikan untuk membuat The Black Phone for Universal and Blumhouse, dan membuat sesuatu yang sedikit menakutkan agar mendapatkan keinginannya itu.

Ketika sang sutradara menjauh, Marvel pun mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi serta mengonfirmasi berita perpisahannya dengan sutradara Scott Derrickson. “Marvel Studios dan Scott Derrickson telah berpisah secara damai dengan Doctor Strange in the Multiverse of Madness karena perbedaan visi,” tulis mereka. Marvel juga mengucapkan terima kasihnya, “Kami tetap berterima kasih kepada Scott atas kontribusinya untuk MCU.”