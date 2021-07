NIKITA Mirzani tampil seksi apa adanya saat di rumah saja. Salah satunya ia hanya mengenakan celana dalam dan crop top hitam kesayangan.

Nyai Niki nyaman berada di rumah dengan outfit seperti ini. Walau sudah menjadi ibu-ibu, Nikita Mirzani masih ingin punya body ideal loh.

Lihat saja, Nikita pamer perut rata, kulitnya mulus juga bagian pinggulnya yang juga disorot. Nampak tak ada sedikitpun lipatan lemak di tubuh artis satu ini ya!

"Everything and more," ungkapnya di Instagram.

Baca Juga:

Wow! Marshanda Berani Pasang Foto Tanpa Diedit, Ini Penampakannya

Nikita Mirzani Unggah Foto Tanpa Busana, Netizen: Body Goal Nyai!

Penampilan seksi Nikita Mirzani ini pun disorot netizen. Apa saja sih komentarnya? "my eyes adored you always Niki," kata han****. "Ini Lo manusia apa adanya," ungkap mr***. "ya ampun cantik btul bodix kk," imbuh kar***. "Mantap Mantap Pinggul😍," tutup ham***.