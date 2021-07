CANNES - Lea Seydoux berpotensi absen dari premiere Festival Film Cannes, setelah dinyatakan positif COVID-19. Kabar itu disampaikan juru bicara sang aktris, Christine Tripicchio kepada Associated Press, pada 10 Juli 2021.

Seydoux diketahui sudah menerima vaksinasi penuh namun terinfeksi virus Corona saat syuting film terbarunya. Sejauh ini, dia tidak menunjukkan gejala dan sedang menjalani isolasi mandiri di kediaman pribadinya di Paris.

"Semoga hasil tes Lea Seydoux selanjutnya bisa negatif, sehingga dia tetap bisa menghadiri Cannes," ujar Christine seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, Minggu (11/7/2021).

Aktris James Bond: Spectre itu merupakan salah satu bintang terpopuler di Festival Film Cannes tahun ini. Empat filmnya debut dalam festival film tersebut, di antaranya The French Dispatch, Deception, France, dan The Story of My Wife.

Bahkan, tiga di antara film yang dibintangi Lea Seydoux bersaing untuk meraih Palme d'Or, penghargaan tertinggi yang diberikan Festival Film Cannes.*

