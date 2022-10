JAKARTA - Festival film World Cinema Week hadir di Indonesia pada 22 Oktober 2022. Sejumlah film top Indonesia maupun mancanegara hadir di festival tersebut.

Pemenang Festival Film Cannes 2022, Triangle Of Sadness turut pula hadir. Film arahan sutradara Ruben Ostlund akan tayang di CGV pada tanggal 23 dan 30 Oktober 2022. Selama 10 menit dibuka, tiket langsung habis terjual.

Direktur KlikFilm, Frederica menyatakan rasa syukurnya dengan apresiasi yang diberikan untuk film-film yang dihadirkan di World Cinema Week. "Seru banget karena ngobrol sama teman-teman CGV, mereka bilang saya buka tiket World Cinema Week (WCW) kayak lagi buka tiket konser BTS 10 menit ludes. Ya memang ga di semua judul yang habis tapi seru," ungkapnya.

BACA JUGA:World Cinema Week Hadirkan 71 Film Dari 39 Negara

BACA JUGA:Daftar Lengkap Nominasi Festival Film Indonesia 2022

Direktur Festival Film World Cinema Week, Shandy Gasela mengungkapkan, banyak yang sudah menunggu film-film yang tayang di festival ini." Film-film yang hadir di World Cinema Week, memang film-film yang sudah ditunggu-tunggu untuk tayang di Indonesia. Kami berharap, ajang ini bisa menjadi jembatan untuk para pecinta film, untuk bisa menonton film-film berkualitas," ungkapnya.

Aktor yang memerankan tokoh Bule di film Miracle In Cell No 7 mengaku sangat senang dengan hadirnya ajang World Cinema Week."Buktinya saja aku datang di hari pertama, padahal aku tinggal jauh banget. Penasaran sama film Three Thousand Years Of Longing. Kalau ada waktu aku akan ke sini lagi karena filmnya memang bagus-bagus banget dan aku sukanya karena tiketnya cuma 25 ribu. Buruan nonton.

Festival Film World Cinema Week akan hadir mulai 22 sampai 30 Oktober 2022 secara offline di CGV Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang dengan tiket Rp25 Ribu. Sedangkan untuk onlinenya akan tayang di KlikFilm.

(aln)