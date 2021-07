JAKARTA - Penghargaan film besar dunia, Cannes 2021 telah berakhir di tengah situasi pandemi. Puncaknya, film Titane karya sutradara Julia Ducornau, memenangkan Palme d'Or.

Sang sutradara, Julia Ducornau menjadi sutradara wanita kedua yang berhasil meraih Palme d'Or sebagai penghargaan tertinggi di ajang tersebut. Best Performance by an Actor diraih oleh Caleb Landry Jones dalam film berjudul Nitram. Sedangkan Sutradara Iran Asghar Farhadi berjudul A Hero yang meraih penghargaan Grand Prix.

Baca Juga:

Ariel Tatum Yoga Pakai Bra Hitam, Netizen: Auranya Beda

Ustadz Yusuf Mansur: Pihak RSPAD Persilakan Saya Pilih Pendonor Darah

Film Titane, Nitram dan kemudian A Hero kini tayang secara resmi di Indonesia. “Puji Tuhan, KlikFilm. bisa menghadirkan film-film berkualitas. Saat ini kami sedang menunggu jadwal tayang internasional dari Titane, Nitram, A Hero termasuk film yang masuk nominasi Cannes 2021 yang akan tayang di KlikFilm," ujar Direktur KlikFilm, Frederica.

Titane menceritakan tentang pendatang baru Agathe Rousselle memerankan Alexia, yang mengalami kecelakaan mobil sejak kecil, akibat kecerobohan ayahnya. Akibat kecelakaan tersebut, kepala Alexia harus ditanam pelat titanium. Alexia bekerja sebagai penari. Di sini ia mendapat pelecehan, dan membuat ia membalas dengan kejam. Akibat kejadian ini Alexia melarikan diri. Ia melakukan berbagai cara ekstrem untuk mengubah jati dirinya agar bisa seperti anak lelaki.

Nitram bercerita tentang Pembantaian Port Arthur yang terkenal pada tahun 1996 di Tasmania, di mana 35 orang tewas dan 23 lainnya terluka. Penceritaan kembali Kurzel dipahami untuk menghindari penggambaran pembunuhan secara langsung dan untuk menghindari penggunaan nama si pembunuh. Penyamarannya, bagaimanapun, sengaja dibuat tipis. Nitram adalah ejaan terbalik dari Martin Bryant dari pembunuh Port Arthur.

Kemudian A Hero yang dibintangi Amir Jadidi sebagai Rahim, seorang ayah satu anak yang sedang cuti dua hari dari penjara di kota Shiraz, tempat dia menjalani hukuman karena hutang.

Dia tidak memiliki pekerjaan, dan uang untuk membayar hutang kepada seorang penjaga toko, Bahram (Mohsen Tanabandeh), saudara mantan istrinya yang kikir. Namun, dia mendapat dukungan dari saudara perempuannya yang baik hati dan suaminya, serta Farkhondeh (Sahar Golddust), serta gadis yang ingin dia nikahi. Saat pembebasannya yang singkat dari penjara, Farkhondeh menemukan tas tangan di halte bus yang berisi 17 koin emas. Rahim mempertimbangkan untuk menjual temuan itu, tetapi mengalah ketika dia menyadari bahwa itu tidak akan menutupi uang yang dia miliki.

(aln)