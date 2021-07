JAKARTA - Sutradara Anggy Umbara hadir dengan film trilogi baru berjudul I, Will, dan Survive. Dalam film bergenre thriller tersebut, Anggy Umbara bekerja sama dengan aktor ternama seperti Omar Daniel, Onadio dan Morgan Oey.

Bagi Anggy Umbara, dirinya merasa senang, karena bisa menggarap film seperti ini.

"Sebenarnya sudah lama saya ingin menggarap film seperti ini. Alhamdulillah tahun ini kesampaian. Saya benar-benar total menggarap film ini. Pokoknya banyak kejutan yang tidak terduga di film ini," ujarnya.

Onadio Leonardo yang kembali mendapatkan menjadi pemeran utama turut bangga terlibat di I, Will dan Survive

"Ini film adalah salah satu peran yang selalu gw damba-dambakan. Karena gw selalu pingin main film dengan peran gila (psycho) kayak gini . Dan untuk pertama kalinya Anggy Umbara sebagai sutradara membebaskan gw untuk explore walau tanpa script tapi on point sama peran yang gw mainin," ungkapnya.

Sementara itu, Omar Daniel yang baru pertama kali terlibat di thriller juga merasakan sensasi yang berbeda.

"Film ini merupakan film thriller pertama saya. Film yang luar biasa menantang, film yang saya tunggu untuk segera tayang karena saya penasaran sekali dengan hasilnya. Pertama kali saya terima tawaran main di film ini, saya baca sinopsisnya, kemudian skenarionya, saya sudah tahu ini film memberikan warna baru dalam industri film Indonesia, dimana sudah berani membuat film out of the box. Film-film yang realitanya terjadi di sekeliling kita, namun terlalu tabu untuk diangkat, dan film ini berani untuk membahas hal tersebut," jelasnya.

Sedangkan Morgan Oey, menemukan hal baru ketika memerankan sosok Andra. "Seru banget. Nyobain hal baru (MTB/Mountain Bike). Waktu proses syuting, puji Tuhan lancar. Waktu workshop malah yang seru. Saya sempat jatuh waktu nyobain track yang cukup curam untuk pemula. Haha. Tak kenal maka tak sayang, ibaratnya kalo kata orang-orang," cerita Morgan.

Film I, Will, dan Survive akan tayang serentak mulai tanggal 16 Juli 2021, eksklusif hanya di KlikFilm.

