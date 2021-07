JAKARTA - Istri dari aktor Sandy Tumiwa, Henny Mona, mengabarkan bahwa dirinya positif Covid-19. Dalam akun Instagramnya, ia bahkan membagikan video saat suaminya berusaha merawatnya sembari menggunakan APD berwarna kuning.

Dalam kesempatan itu, bapak dua anak tersebut terlihat tertawa dan berusaha untuk menghibur istrinya yang berbaring di atas tempat tidur. Tak lama, ia terlihat membawa tasnya dan pergi dari rumah.

"Ga pernah nyangka kena covid karena semuanya dijaga dgn baik tapi Allah SWT berkehendak lain, semoga sakitku ini sebagai penggugur dosa-dosa ku," tulis Henny Mona dalam Instagramnya.

"Sayang, terima kasih ya kamu sudah banget care sama aku sebagai seorang suami. Tks sudah menemaniku pas Isoman. Semoga aku lekas sembuh ya dan sehat spt sedia kala. Aamiin YRA..Aamiin Ya Allah Allahuma Aamiin. Biar kita bisa bobo bareng ya yank..I Love U So Much My Lovely Husband..Ngakak liat tingkah kamu yank @shandytumiwaofficial," tambahnya.

Sementara itu sebagai suami siaga, pria 39 tahun terlihat pergi menggunakan mobilnya untuk membeli obat dan belanja ke supermarket. Hal tersebut terpaksa ia lakukan demi memenuhi kebutuhan istrinya saat tengah menjalani isolasi mandiri.

"Oke guys, pertama kita menuju ke apotik abis itu ke pasar swalayan. Doakan saya selamat ya. Aduh, pengap juga tapi ya," kata Sandy sambil mengendarai mobilnya.

Saat berada di swalayan, orang-orang pun tampak anek melihat Sandy yang berbelanja dengan menggunakan APD berwarna kuning. Ia bahkan menyadari bahwa dirinya seperti orang salah kostum.

"Saltum mode on," tulisnya.

