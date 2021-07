JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat belakang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bukan tanpa alasan pasalnya KPID Jawa Barat telah melarang pemutaran 42 lagu berbahasa Inggris sebelum pukul 22.00 WIB di seluruh stasiun radio.

Alasan utamanya yakni lantaran lagu-lagu tersebut bermuatan kata-kata kasar dan bertentangan dengan norma asusila. Selain itu, KPI juga menilai lagu-lagu tersebut dapat memberikan dampak buruk kepada anak-anak.

Sehingga lagu harus diedit terlebih dahulu atau ditayangkan usai pukul 22.00 WIB. Setidaknya ada 5 lagu yang dibawakan Bruno Mars dan 3 lagu yang dinyanyikan oleh Ariana Grande. Untuk mengetahui 42 lagu tersebut berikut daftar lengkapnya:

1. Bruno Mars - 24K

2. Ariana Grande - 34+35

3. Masked Wolf - Astronaut in The Ocean

4. M.I.A - Bucky Done Gun

5. Maroon 5 - Beautiful Mistakes

6. Max Ft Suga - Blueberry Eyes

7. Montero ft Lil Nas X - Call Me By Your Name

8. Pia Mia ft Chris Brown - Do It Again

9. Snoop Dog - Drop It Like It's Hot

10. Jay Z - Empire State of Mind

11. Maroon 5 ft Cardi B - Girls Like You

12. Timbaland - Give It to Me

13. 24kGoldn Ft Iaan Dior - Mood

14. Chyna Philips - Naked and Scred

15. Bruno Mars ft Cardi B - Please Me

16. Ariana Grande - Positions

17. Post Malone ft Ty Dolla sign - Psycho

18. Camilla Cabello ft Shawn Mendes - Senorita

19. Nicky Minaj - Starship

20. Doja Cats - Streets

21. DJ Snake ft Selena - Taki Taki

22. Jason Derulo ft 2 Chainz - Talk Dirty

23. Bruno Mars - That's Why I Like

24. Cardi B - Up

25. One Republic - Good Life

26. Gym Class Hero ft Estelle - Guilty As Charged

27. Rita Ora - How We Do

28. Busta Rhymes ft Maria - I Know What You Want

29. Icona Pop - I Love It

30. DJ Khaled - I'm The One

31. Jay Z - Izzo

32. Bruno Mars - Lazy Song

33. Dua Lipa ft Da Baby - Levitating

34. Justin Bieber ft Benny - Lonely

35. Eminem - Lose Your Self

36. Ariana Grande ft The Weekend - Love Me Harder

37. Bruno Mars - Versace on The Floor

38. Avril Lavigne - Wish You Were Here

39. Kid Laraoi - Without You

40. Vedo - You Got It

41. Dua Lipa ft Missy Elliot - Levitating

42. Bruno Mars - Locked Out of Heaven

(aln)