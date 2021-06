TAYANG malam ini pukul 21.00 WIB di GTV, Sing Like Mama menjadi ajang perwujudan mimpi antara anak dan sang mama. Panggung menarik sekaligus menyentuh dimana sang mama berusaha maksimal agar mimpi anak untuk bernyanyi di panggung besar bisa terwujud. Penampilan Mama Eti asal Cimahi rupa – rupanya memberi kesan mendalam bagi Maia Estianty dan juga Iis Dahlia. Menyanyikan lagu Wakuncar yang dipopulerkan oleh Camelia Malik, goyangan yang dilakukan Mama Eti begitu heboh dan lentur. “..nafasnya tuh ampe yang luar biasa, dan aku sangat terkejut pas tahu tadi yang ngambil suara satu itu mama ya. Gila, ini mamanya yang ambil suara dominan, dan yang ajaibnya adalah, dua – duanya memiliki timbre vokal yang sama. Itu bagus banget. Anaknya suaranya bagus, mamanya suaranya bagus, keren, keren” komentar Maia Estianty sambil mengacungkan jempolnya (18/06/21). “tapi daritadi pas mama nyanyi, dia terkesima banget karena mama tuh kalo musiknya udah jret jret jret, ngikutin musiknya banget itu ya man (Armand Maulana, red)” tambah Iis Dahlia (18/06/21).

Kemeriahan bisa kembali kita rasakan bersama malam ini jam 21.00 WIB, Mama Nia asal Malang spesial tampil bersama kedua anaknya kakak beradik, Tia & Ninaya. Tidak hanya cantik, Mama Nia juga pernah menjadi vokalis band. Talenta menyanyi yang juga diturunkan kepada kedua anak – anaknya yang manis, Tia & Ninaya. Setelah membuktikan talenta suaranya di The Voice Kids Indonesia season 3, Putri Gita kembali menghiasi layar kaca GTV bersama sang mama tersayang. Berbeda dari penampilan sebelumnya, Putri Gita akan memamerkan kemampuan indigo dan membaca aura Iis Dahlia loh. Wah kira – kira seperti apa ya aura dari seorang Iis Dahlia?. Menjadi satu – satunya kontestan laki – laki, hubungan Taraka dengan Mama Dewi rupanya sangat dekat. Kedekatan mama dan anak laki – laki yang pasti akan menginspirasi.

Hanya di Sing Like Mama GTV, Maia Estianty, Iis Dahlia dan Armand Maulana berperan lebih dari sekedar Juri. Ketiganya merupakan pemusik sekaligus orang tua yang memiliki anak dengan ketertarikan serupa yaitu musik. Jadi, penjurian tidak selalu soal keahlian bermusik tapi juga pemahaman rasa kepada setiap anak dan mama yang tampil.

Dipandu Andhika Pratama dan Ayu Dewi sebagai Host, Sing Like Mama dijamin akan membuat Jum’at malam kamu terasa lebih spesial. Saksikan Sing Like Mama tayang LIVE setiap Jum’at pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program Sing Like Mama juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

#MamaKerenAnakBeken #SingLikeMamaGTV #IkatanCintaMamadanAnak

(dwk)