SEOUL - Popularitas film dan drama Korea tentu berdampak pada kekayaan para artisnya. Kesuksesan film atau drama yang dibintangi tentu akan mempengaruhi bayaran mereka, hingga bisa membawa mereka ke deretan aktor Korea terkaya.

Berikut ini MNC Portal Indonesia membuat daftar 5 aktor Korea terkaya tahun 2021, dilansir dari Nubia Magazine, Jumat (25/6/2021).

1. Kim Soo Hyun

Aktor yang melejit lewat drama Dream High ini menduduki peringkat pertama sebagai aktor terkaya dengan kekayaan sekitar Rp1,7 triliun. Kesuksesannya di drama televisi memgantarkannya sebagai bintang Hallyu papan atas.

Kepopuleran Kim Soo Hyun makin meledak usai membintangi drama My Love from the Stars. Sebelumnya, dia dibayar Rp9,7 miliar untuk muncul di sebuah iklan, dan jumlah itu meningkat jadi kisaran Rp10,4 miliar hingga Rp13 miliar.

2. So Ji Sub

Berbeda jauh dari Kim So Hyun, So Ji Sub diperkirakan memiliki kekayaan sekitar Rp592,5 miliar. Namun, nominal tersebut masih masuk kategori yang fantastis.

Aktor 43 tahun ini populer setelah membintangi drama What Happened in Bali pada 2004. Dilanjutkan dengan drama hit lainnya, seperti Cain and Abel (2009), Master's Sun (2012), dan Oh My Venus (2015).

3. Lee Jong Suk Aktor tampan yang satu ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar Rp462,2 miliar. Dia membintangi drama populer Pinocchio pada 2016, yang menghasilkan pendapatan Rp81,1 miliar untuk hak siar selama setahun. Lee Jong Suk mengawali kariernya pada 2005 sebagai model di Seoul Fashion Week saat masih berusia 17 tahun. Dari modelling, ia merambah ke dunia akting lewat film Sympathy. 4. Lee Min Ho Perannya sebagai Gu Jun Pyo di drama Boys Over Flowers pada 2009 sangat mengangkat popularitas sang aktor. Peran itu bahkan membawanya memenangkan penghargaan sebagai aktor baru di Baeksang Arts Awards ke-45. Lee Min Ho pun menjadi artis termahal dengan bayaran sekitar Rp11,3 miliar untuk setiap penampilan di atas panggung atau promo iklan. Dari beragam aktivitasnya di industri hiburan, sang aktor diperkirakan menyimpan kekayaan sebesar Rp375,5 miliar. 5. Song Joong Ki Membintangi drama Descendants of the Sun membawa keberuntungan bagi Song Joong Ki. Drama yang dirilis pada 2016 itu sangat populer di Korea Selatan hingga menyentuh rating puncak 41,6 persen. Setelah itu, nilai jual Song Joong Ki makin meningkat, salah satunya jadi duta merek pasar online di Thailand. Dari kesuksesannya di dunia hiburan, pria 35 tahun ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar Rp346,7 miliar.