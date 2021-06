JAKARTA - Kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 20.574 orang pada Kamis (24/6/2021). Hal ini membuat Ernest Prakasa menyentil para pihak yang ramai berkicau tentang teori konspirasi virus Corona.

“Dua puluh ribu kasus baru. Saya ucapkan selamat pada para influencer teori konspirasi. Anda sukses membantu mengurangi populasi Indonesia,” tulis Ernest di Twitter, seperti dikutip pada Jumat (25/6/2021).

Tweet Ernest itu diamini oleh para followersnya. Banyak yang mengungkapkan kekesalan melihat kasus COVID-19 semakin naik dan penyebar teori konspirasi makin merajalela.

Baca Juga:

- Dukung Vaksinasi, Ernest Prakasa Tekankan Pentingnya Edukasi Cara Kerja Vaksin

- Pentingnya Vaksin, Ernest Prakasa: Bisa Positif Tapi Gejala Beratnya Berkurang atau Nihil

“Mereka yang enggak percaya sekalipun kena mungkin bakal bilang kalau itu flu biasa, terus enggak mau dites. Giliran dites & positif bilangnya dicovidkan. Mungkin mereka baru akan sadar kalau COVID itu ada ketika sudah 'no time left even to say a single word' u know what i mean,” komentar akun @jarwoc***.

“Saya sudah tidak peduli orang-orang yang nggak percaya covid, capek, saat ini yang terpenting saya dan keluarga aman, patuhi prokes dan kalau enggak ada hal yang penting banget mending di rumah aja,” ungkap rahmand***.

“Influencer teori konstipasi itu apa enggak punya nurani dan sedikit saja memakai bagian logika dari otaknya?? Nyawa di mata mereka itu kayak gmn sih?” cuit akun @wargatatasu***.

(LID)