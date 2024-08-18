Ernest Prakasa Sindir Track Record Produser Kontroversial, Siapa?

JAKARTA - Ernest Prakasa mendadak menyindir seorang yang kerap menuai kontroversi melalui akun X pribadinya. Sindiran tersebut bahkan dilayangkan Ernest untuk seorang produser sebagai respons dari kegaduhan yang diduga dibuat oleh orang tersebut.



Selain menyebutnya sebagai produser kontroversial, Ernest juga mengungkap bahwa apa yang telah dilakukan sosok itu baru-baru ini masih kalah jauh dibandingkan dengan beberapa perilakunya yang lain di masa lalu. Ernest juga tak menjelaskan secara detail perilaku dari produser tersebut hingga menuai kontroversi.



"Lagi pada heboh sama kelakuan produser yang kontroversial itu. Jujur, kalo lo liat track record dia dari dulu, yang barusan ini mah gak ada apa-apanya," bunyi cuitan akun X @ernestprakasa, dikutip Minggu (18/8/2024).



Beberapa netizen yang penasaran lantas bertanya pada Ernest. Bukannya mendapat jawaban langsung dari produser film Agak Laen itu, netizen justru mendapat jawaban dari pemilik akun @Jus10Hendricks.

Ernest Prakasa Sindir Track Record Produser Kontroversial, Siapa? (Foto: X/ernestprakasa)



Dia menyebut bahwa cuitan Ernest itu berkaitan dengan sebuah rumah produksi yang menyebarkan materi promo film dengan kalimat yang tak etis. Sebab, promo film tersebut dikaitkan dengan tragedi meninggalnya seorang dokter PPDS FK Undip yang sedang viral.



Pemilik akun itu pun membagikan sebuah foto berisi berita kematian dokter sebut beserta ucapan belasungkawa "TURUT BERDUKA ATAS MENINGGALNYA MAHASISWA FK UNDIP DIDUGA AKIBAT DI BULLY". Sayangnya, tak diketahui akun siapa yang membagikan foto tersebut. Hanya saja, dibawah berita serta ucapan belasungkawa itu, tertulis film 'Dosen Ghaib'.



Sehingga, pemilik akun @Jus10Hendricks merasa film tersebut menjadikan berita viral itu sebagai bagian dari promosi filmnya. Akun itu juga membagikan ulang unggahan Instagram Story Joko Anwar yang ikut menyinggung soal materi promo film yang dinilai tak beretika. Akun itu menduga bahwa Joko Anwar juga menyentil rumah produksi film tersebut.



"Nih bagi yang penasaran. Gak ada promo film yang lebih menjijikan selain menggunakan tragedi orang untuk promo film yang sama sekali gak ada korelasinya. Sampai disentil Joko Anwar karena udah ngawur banget. Nih PH emang udah problematik dari dulu, sebel amat gak bisa berubah," ujar akun @Jus10Hendricks.



"MAU PROTES KE PH YANG GUNAIN TRAGEDI BUAT MATERI PROMO FILMNYA TAPI MALES. NGGAK BAKAL PAHAM JUGA MEREKA KENAPA ITU PERBUATAN YANG SANGAT TAK BERHATI. TAK BERKELAS, DAN TAK BERETIKA. KARENA KEMUNGKINAN BESAR MEREKA NGGAK PUNYA. YA UDAH LAH. DI NEGARA INI KE SIAPA JUGA KITA BISA MENELADANI ETIKA DAN HATI KAN," bunyi unggahan Instagram Story akun @jokoanwar.