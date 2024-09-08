Ernest Prakasa Ngakak Lihat Andhika Pratama Sindir Kiky Saputri

JAKARTA - Ernest Prakasa ikut bereaksi melihat Andhika Pratama yang kedapatan menyindir rekan kerjanya, Kiky Saputri. Dia bahkan ngakak saat mendengar sindiran pedas Andhika dalam sitkom yang tayang di salah satu stasiun televisi.



Saat itu, Andhika Pratama dimintai tolong oleh tahanan yang merupakan kerabatnya untuk dikurangi masa tahanannya. Namun Andhika Pratama enggan membantunya, karena selama ini ia dikenal sebagai polisi yang kerap mengkritik soal ketidakadilan dan nepotisme.

Ernest Prakasa Ngakak Lihat Andhika Pratama Sindir Kiky Saputri (FOTO: X/ernestprakasa)



"Nggak bisa, masalah gini, gue dikenal sebagai polisi yang selalu mengkritik masalah nepotisme dan ketidakadilan," ujar Andhika Pratama dalam cuplikan video yang dibagikan akun X @bangpino__.



Melihat sikap Andhika, Ernest Prakasa langsung ngakak seolah tak menyangka bahwa suami Ussy Sulistyawati bisa seterang-terangan itu.



"Andhika pratama brengs*k," balas Ernest Prakasa di akun X @ernestprakasa.



Tak hanya Ernest yang terkejut dengan sikap Andhika Pratama netizen yang lain juga ikut terkejut. Namun banyak juga netizen yang salut dengan sikap Andhika tersebut.